Taxco, a punto de retroceder al semáforo rojo, advierte el titular de la Ssa

*Líder hotelero taxqueño alerta que la economía de la ciudad estaría en riesgo de colapso, si eso sucede



Ante la probabilidad de cambio de semáforo diferenciado Covid-19 a rojo, el presidente de la Asociación de Hoteles de Taxco, Ramón Brito Cuevas alertó que la economía de la ciudad está en riesgo de colapso si eso ocurre.



Advirtió que si el semáforo se vuelve rojo, para Taxco se vendrá una catástrofe económica en plena temporada navideña.



Aseguró que eso sucederá, porque después de la mayor incidencia de la pandemia y se reactivó la economía, ’ha sido muy difícil proyectar a Taxco como destino con sus hoteles, porque la gente está reservando de un día para otro, y como hoteleros hemos analizado la situación y la vemos muy complicada’.



Recordó que este nuevo mecanismo que está implementando el gobierno estatal para la valoración de los contagios en los municipios de Guerrero, Taxco fue el primero que lo solicitó y fue insistente en que se aplicara para no afectar la economía de las zonas turísticas, y hasta que se logró.



Brito Cuevas expresó que hay incertidumbre de los mismos prestadores de servicios turísticos de Taxco, ante el alza de los contagios y el semáforo rojo de la Ciudad de México. ’El viajero ha cambiado y ya no reserva con tanta anticipación. Se espera para hacerlo uno o dos días antes de decidir estar en Taxco y, eso, genera más incertidumbre’, explicó.



Calificó como histórica la temporada decembrina que se está viviendo por los contagios del Covid-19 y Taxco permanece en semáforo diferenciado naranja, pero está a un paso de que se regrese a rojo y eso ocasionará muchos problemas económicos en caso de que suceda. ’Y eso nos invita a continuar con una ocupación hotelera de 50 por ciento que es lo permitido hasta este momento, por estar en color naranja, mientras que Acapulco tiene la posibilidad de estar en 70 por ciento’, expuso.



La ciudad de Iguala, con 198 casos activos de Covid-19, está a cuatro puntos de alcanzar el semáforo diferenciado rojo, lo mismo que Taxco que cuenta con 49 nuevos infectados y a seis puntos de que el cambio de color provoque el cierre de negocios no esenciales, informó el titular de la Secretaría de Salud del estado (Ssa), Carlos de la Peña Pintos.



El funcionario estatal explicó la nueva metodología en la que se aplicará el sistema de medida de casos de Covid-19 en Guerrero, con la creación del semáforo diferenciado Covid-19 para el estado, en el que Iguala ha resaltado por el repunte de casos.



Advirtió que Iguala se encuentra a cuatro puntos de llegar al color rojo del nuevo semáforo; lo mismo ocurre para Taxco, pero con seis puntos de diferencia.



Dio a conocer los nuevos indicadores que evalúan el comportamiento de la enfermedad de los municipios, y los colores en que deben estar e informó que Iguala no ha disminuido los contagios, por el contrario, van en aumento con 198 casos activos en los últimos 14 días, mientras que Taxco, después de estar arriba de los 50, llegó a 49 nuevos infectados a nivel estatal lo que los mantiene en primero y tercer lugar de la tabla de las 15 localidades donde se concentra el mayor número de enfermos en Guerrero.



Por su parte, Marcos Efrén Parra Gómez, alcalde de Taxco, informó que tuvo una reunión con el 27 batallón de Infantería que estará al pendiente de que las fiestas decembrinas no se salgan de control y disuadir las posadas o lugares que estén incumpliendo con el nuevo acuerdo.



Pidió a la población de Taxco que, por ser un destino turístico, se aplique la sana distancia y se apliquen las medidas de emergencia sanitaria que se han extendido para los siguientes 15 días.



Además, informó que, se estarán aplicando los operativos de revisión de la Comisión Para Riesgos Sanitarios de Guerrero (Copriseg), en los comercios no esenciales como son restaurantes, bares, cantinas y tiendas donde se expendan bebidas alcohólicas.