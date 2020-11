Taxco debe recuperarse como símbolo internacional de la plata: Pablo Amílcar Sandoval

www.guerrerohabla.com



CHILPANCINGO. - Continuando con los ’Diálogos Ciudadanos’, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros realizó un recorrido por Taxco de Alarcón, donde pidió a los ciudadanos sumarse al proyecto para que este municipio recupere su grandeza como símbolo internacional de la Plata.



Siguiendo las medidas de salud, el ex delegado Federal del Bienestar en la entidad, diálogo con líderes plateros quienes le expresaron que por la pandemia casi 10 mil pequeños talleres se encuentran en crisis.



Además, externaron su preocupación por el ingreso de tecnología que desplaza los procesos de la platería tradicional, la falta de canales de comercialización y las certificaciones pendientes como Artesanos plateros.



En su mensaje, Pablo Amílcar Sandoval, reconoció que es mucho el trabajo que se debe de aplicar en todo el Estado, para terminar con el período neoliberal donde se abandonó el desarrollo social y económico, beneficiándose sólo a unos cuantos, quienes hicieron grandes fortunas.



Explicó la importancia de que todos los ciudadanos participen en la Transformación de Guerrero, donde se atienda primero los índices de pobreza, que esto a su vez se verá reflejado en una estabilidad económica en las clases más vulnerables.



"Lo que se hizo fue empobrecer a todos; la clase media, maestros, profesionistas, médicos, fueron cada día ganando menos y ahora tenemos una emergencia en todos los sectores del país" abundó.



Recalcó la importancia de que el municipio de Taxco y la zona Norte se contemple para programas de rescate financiero y turístico, pero no sólo del gobierno federal, sino también locales.



"Yo afirmó que la gente de Guerrero es trabajadora, en el caso de Taxco, son artistas que le agregan a la plata un verdadero valor, y que las joyas que tenemos exhibidas en hoteles, museos y otras partes del mundo, son el sello de la calidad guerrerense y nos enorgullece" refirió.



El diputado local con licencia, en este último mes, ha recorrido la mayoría de regiones del estado en busca de entablar el diálogo con diversos sectores sociales, a quienes convoca para unir esfuerzos y abanderar la causa de una verdadera y profunda transformación en la entidad.



"Porque la transformación es una tarea de la sociedad en su conjunto. El tamaño de transformación que necesitamos en nuestro país y lo que nos hemos propuesto, es un cambio histórico, no es un cambio de gobierno, nos planteamos que sea un cambio social. Y ahí es donde necesitamos la fuerza y la participación de las y los guerrerenses" finalizó.