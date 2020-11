Taxco listo para recibir turistas de la temporada vacacional de diciembre

www.guerrerohabla.com



Taxco de Alarcón, Gro. Martes, 24 de noviembre de 2020.-El Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón está llevando a cabo los últimos preparativos para recibir a los turistas durante la temporada de diciembre. Las autoridades informaron que implementarán todas las medidas sanitarias para proteger a los visitantes de cualquier contagio de coronavirus.



La zona también se prepara para recibir a personas de extranjero, pues la también llamada "Ciudad Luz" salió de la lista de alerta de restricción de viaje para los estadounidenses.



Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, visitó esta zona en días pasados y además confirmó que ya no hay recomendaciones para restringir los viajes a este destino de la República Mexicana.



A todas las acciones tomadas en cuenta, el gobernador Héctor Astudillo sumó que se llevarán a cabo medidas sanitarias como de concientización para ayudar a que la comunidad entienda cómo protegerse a sí mismos y a los demás del virus.



Detienen a una persona tras cateos en inmuebles de la Morelos, Guerrero y Santa María La Ribera

El líder local dijo además que el programa "Punto Limpio" servirá para capacitar a los empleados del estado para que puedan garantizar la seguridad de los turistas que lleguen al estado.



Con estas acciones implementadas por el gobierno del estado con apoyo de instituciones federales como autoridades municipales, no solo en Taxco de Alarcón, sino en sus principales destinos turísticos como Acapulco, Ixtapa - Zihuatanejo y zonas de vocación turística, Guerrero se alista para la llegar en mejores condiciones sanitarias a la temporada vacacional de diciembre.



Cabe mencionar que todos los restaurantes, bares y lugares de esparcimiento cuentan con las medidas sanitarias pertinentes para garantizar a los visitantes que no hay riesgo de contagios de Covid-19

Fuente: heraldo de México