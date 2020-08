Taxco luce como en ’Semáforo Verde’.

Este fin de semana, esta ciudad minera y platera fue bien visitada por algunos cientos de mexicanos que disiparon recursos económicos, tan necesarios, en servicios de hotel y alimentos. El pueblo y turistas por la tarde del sábado en el Centro Histórico, se desbordó en un el ambiente nutrido y alegre, como en ’Semáforo Verde’. También un fuerte chubasco de lluvia colmo a los paseantes.

Así pues, en este ambiente de necesidad económica, vendedores ambulantes y oriundos no respetaron las medidas e indicaciones sanitarias de protección como la ’Sana Distancia’ o el uso del ’Cubrebocas’. Esperemos que esto no repercuta en más contagios y muertes de taxqueños.

Pero por supuesto que no podría negar que los turistas que visitan este rincón colonial mágico, en las últimas dos semanas de vacaciones, son gentes originarias de otros estados y ciudades vecinas, como la ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla, entre otros.

Sí bien es cierto que nuestros visitantes están ávidos por salir del tormentoso confinamiento sanitario que nos ha pegado a todo el mundo atreves de la pandemia del virus COVID-19, SARS-CoV-2, también apodado coronavirus, el que detuvo y nos cambió a todo el mundo de una u otra forma la vida, se la pasaron de maravilla.

Por otro lado, sabemos de sobra que a falta de recursos económicos en la gente sencilla que vive al día es inmensa, al grado que muchos de ellos no tienen ni que comer, principalmente los plateros que esta semana próxima pasada tuvieron que apechugar con mucho dolor y tristeza el alza del metal argentífero en los bancos, materia prima para elaborar la tan gustada artesanía de plata.

Indudablemente estamos, la mayoría de los mexicanos en una encrucijada o en un túnel que no ve una luz próxima. Sin embargo, sí observamos que tanto el gobierno y los ciudadanos no trabajamos unidos, no podremos contendemos por menos contagios de la pandemia y los problemas en Taxco, las cosas podrían tomar dimensiones nefastas traducidas en delitos del fuero común.

El Covid-19 está en Taxco y todo el país latente y muy difícilmente será erradicado sin la responsabilidad y ayuda de todos. Pero sí podríamos controlarlo poco a poco para que se desvanezca con el cubrebocas, esto, aunque mucha gente no cree en la enfermedad por Covid-19.

Decíamos que, tanto en Taxco como en el resto en la mayoría de los estados de México, los muertos son al mayoreo como en algunas ciudades como la ciudad de México, por miles. Veo las estadísticas y releo que los números no son congruentes con lo que sabemos y advertimos.

Pero así es la vida que nos tocó vivir, un tiempo de guerra sin armas de fuego, pero si químicas que, en alguna parte del mundo, un o algunos malvados mal intencionados nos esparcieron el veneno atreves del aire, la comida o el agua. También no son tiempos de llorar, son tiempos de lucha haciendo lo que nos corresponde en esta guerrera mundial en contra de la ponzoña.

TAXCO ENCANTADO Y MÁGICO

En la época de oro en Taxco, una época donde los ojos del mundo veían a Taxco como el lugar idóneo para vacacionar, las empresas y sindicato cinematográfico lo veían como la ciudad más escénica para la filmación de películas, películas icónicas en nuestro país como; Macario, entre muchas otras.

Taxco ha sido el escenario de certámenes de belleza, grabación de series, comerciales, etc., nuestros artesanos han manufacturado, joyas que decoran el Vaticano, la residencia de muchos personajes de la historia como Juan Pablo II, El Papa Francisco, Fidel Castro, Hugo Chávez, La Reina Isabel, etc., la lista es interminable.

Taxco y nuestro país, así como el mundo, está atravesando por situaciones sumamente difíciles, aun así, Taxco es y será una de las ciudades con más historia en nuestro hermoso estado y de México todo.

Hoy Taxco nos necesita, comprometámonos con él y saquemos nuestra mejor versión, pongamos el extra en todo lo que hagamos, seamos ciudadanos y ciudadanas ejemplo, seamos atentos con nuestros conciudadanos y visitantes, seamos cordiales, hagamos de lo ordinario lo extraordinario, conduciéndonos de esta manera, muy pronto veremos los resultados para que vuelva a destellar en todo el mundo…[email protected]