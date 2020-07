Taxi choca con Policía de SSP de Córdoba

Córdoba. Ver.- Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que viajaba en motocicleta fue impactado por un taxi en el cruce de avenida 16 y calle 19.



El accidente fue reportado al número de emergencia 911, y al auxilio del accidentado llegaron los paramédicos de Cruz Roja, así como otros uniformados, quienes se encargaron de la situación.



El Policía realizaba sus labores de vigilancia sobre esa vialidad a bordo de su motocicleta y en llegando al cruce de avenida 18 y calle 19 le salió un taxi Nissan Tsuru, marcado con el número económico CO-2313 ocasionando que el moto-patrullero terminara en el piso.



Al parecer el taxista no hizo alto y presuntamente no respetó la preferencia de paso de dicha vialidad, pasándose sin precaución y ocasionando dicho impacto al motociclista. Afortunadamente no hubo lesiones severas de dicho elemento.



Al lugar arribo el perito de Tránsito Municipal para el conocimiento y el deslinde de responsabilidades.