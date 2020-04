Taxista exigen al gobierno del Edomex apoyos y cierran Avenida Central

Ecatepec, Mèx., 29 de abril.- Taxistas que brindan el servicio en el metro Olímpica de la línea B del metro, bloquearon la Avenida Central, en ambos sentidos, para exigir al gobierno mexiquense apoyos ante la falta de trabajo que ha provocado el cierre de dicha estación por la emergencia sanitaria por Covid-19.



Los taxistas señalaron que sus ingresos se han desplomado ya que diariamente en las últimas jornadas ha sido de 50 o 100 pesos cuando anteriormente era de entre 500 y 800 pesos diarios.



Los choferes apostaron sus unidades al filo de las 10:30 horas en los carriles centrales y laterales de la avenida Central, a la altura del metro Olímpica. En los cristales de sus autos colocaron pancartas y pintas en las que se leìa: ’Apoyo para las empresas del transporte’ y ’Requerimos apoyo para nuestras familias’.



Miguel Àngel Rodríguez Zamudio, uno de los dirigentes de taxistas, explicó que con el cierre del metro Olímpica (disposición del Sistema de Transporte Colectivo para evitar aglomeraciones por Covid-19) se han visto afectados al no haber pasaje por lo que han tenido que reducir su operación en un 30 por ciento.



Agregó que son unos mil 200 taxistas de las rutas Roga, Bloque de Taxistas, y Cotemac, afectados de ambos sentidos de la avenida central que dan servicio en dicha estación.



’Vamos a pedir la apertura del metro porque las estaciones contiguas están operando, pero la gente que bajaba en el metro Olímpica se baja en las estaciones contiguas aglomerándose más, es una estrategia no adecuada’.



’Entendemos la pandemia, pero hay dos directrices, la de salud y económica y la económica no ha sido cuidada. Por ejemplo en la Ciudad de México les están dando 4 mil pesos mensuales a los transportistas y queremos un beneficio similar en el estado de México. Queremos ser escuchados porque ya tocamos puertas y no nos hicieron caso, no somos indisciplinados, pero estamos en una crisis, la gente ya está desesperada’, dijo.



Los taxistas exigieron que a la secretaria de movilidad apoyos económicos o la implementación de programas sociales en ayuda a los choferes.