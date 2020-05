Taxistas del aeropuerto lanzan un SOS

FSTSE solicita equipo para el personal

+Homenaje a los médicos y enfermeras



Luego de presentarse la semana pasada en Palacio Nacional para lanzar un SOS a las autoridades, taxistas de diversas organizaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México piden apoyo y demandan créditos para poder dar de comer sus familias y afrontar diversos compromisos, antes de que la situación pase a mayores términos, ya que están en un estado verdaderamente lamentable.

Encabezados por Luis Gabriel Martínez Rendón y Arturo Uribe Mendoza, los taxistas de las siete empresas concesionadas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez (AICM) se manifestaron en Palacio Nacional, para solicitar los créditos de 25 mil pesos, que otorga el gobierno federal, ante la pandemia de coronavirus covid-19.

Hoy los manifestantes explicaron que hace aproximadamente un mes recibieron un apoyo de seis mil pesos, pero les fue insuficiente porque ya se lo terminaron y sus gastos rebasan la suma asignada, y por ese motivo solicitan los créditos, a pagar en tres años y con cuatro meses de gracia.

Las autoridades del gobierno federal recibieron a una comisión de los manifestantes, quienes entregaron un pliego petitorio, por lo que fueron canalizados en el transcurso a la Secretaría del Bienestar, en Paseo de la Reforma pata atender sus demandas, pero hasta el momento no han tenido respuestas.

Manifestaron que fueron atendidos por el maestro Heriberto Hernández y Juan Manuel López Cosío, quienes les otorgaron un crédito por seis mil pesos, pero no0 les alcanzó ni para gasolina, por lo que solicitan un crédito de 25,000 pesos, los cuales en condiciones normales lo podrán cubrir con su trabajo.

Representados por la COR, organización afiliada al Congreso del Trabajo, los trabajadores del volante dicen que son 1,600 familias que demandan apoyo, ya que la situación generada por el COVID-19 los tienen sin posibilidades de alcanzar recursos para sus familias, pues han llegado al caso de no tener ni para comer.

Los operadores de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dicen que están listos para empezar a la hora que se reinicien las actividades en el aeropuerto pero que en estos momentos requieren de un apoyo especial de sus autoridades.

Manifestaron que al igual que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, le entregaron una carta a la Jefe de Gobierno Claudia Sheinbaum en donde le explican que los taxistas no cuentan con ninguna prestación, de ahí que tienen confianza de que las autoridades les brindarán apoyo…..

FSTSE EXIGE MASA EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE SALUD

Ante el aumento de contagios (cerca de 12 mil) y fallecimientos (200) por falta de equipos de protección entre el personal de salud que atiende a enfermos de COVID-19, el líder nacional de la FSTSE, Joel Ayala Almeida llamó a las autoridades federales a dotar insumos de calidad que les garanticen el no contagio.

Informó que envió peticiones al Secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer y a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum a fin de solicitarles se atiendan de inmediato las permanentes demandas de los grupos de trabajadores de la salud que dan la batalla desde la primera línea al virus COVID-19, debido a que la falta de insumos aumenta aceleradamente.

La carta firmada también por el líder nacional del Sindicato de Trabajadores de Salud, Marco Antonio García Ayala y enviada al mismo tiempo al director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda y al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto señala al referirse al titular de la Secretaría de Salud, Dr. Jorge Alcocer que en su carácter de titular de la SSA reiteramos una vez más, en los términos de colaboración y apoyo con el Gobierno Federal, se lleve a cabo la inmediata distribución de los materiales faltantes.

’Los cubrebocas, batas, guantes, mascarillas N95 y gogles deberán ser de calidad probada a fin de blindar físicamente al gremio que enfrenta la Pandemia Sanitaria’.

El líder nacional de la FSTSE señaló que congruentes y conocedores a fondo de lo que hoy en día aflige y reclaman los Trabajadores de la Salud, nos obliga a todos por igual a intensificar las acciones con Alta Responsabilidad tanto a Autoridades Sanitarias, como a los ejecutores que están al frente de esta crisis.

"No omitimos señalar que en tiempo y forma la representación de los Trabajadores al Servicio del Estado, ha llevado a cabo sendos comunicados para prevenir las causas que hoy se padecen y ponen en riesgo la vida de los trabajadores de la salud que dan la batalla a la pandemia desde la primera línea de acción", cita la carta enviada…..

EL MURAL A LOS HEROES DE LA SALUD, UN HOMENAJE AL PERONAL DEL IMSS QUE LUCHA CONTRA EL COVID-19

Con el objetivo de rendir un homenaje a los héroes de las unidades médicas y hospitalarias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por su destacada labor en preservar la vida de los pacientes con COVID-19, se creó el ’Mural a los Héroes de la Salud’.

A través de la proyección de mensajes e imágenes publicadas en redes sociales en la fachada de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, se busca sensibilizar a la población sobre el valor social que tiene el personal sanitario.

Asimismo, se pretende agradecer, reconocer y recordar a todas las personas que día a día dan su mejor esfuerzo durante la emergencia sanitaria, y a quienes han dado su vida en esta batalla.

Mañana lunes 25 de mayo, a partir de las 20:30 horas, se transmitirá en las redes sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social Twitter: @Tu_IMSS y Facebook: @IMSSmx, la proyección de estos mensajes de apoyo al personal de salud.

El Voluntariado IMSS tuvo un papel clave al fungir como enlace entre las empresas que donaron sus herramientas y su talento para materializar este proyecto que reconoce la labor fundamental del personal de salud que hace frente a la emergencia sanitaria.

En este sentido, Josué Ibáñez, director de nuevas tecnologías de Cocolab, empresa líder en el desarrollo de experiencias multimedia y de artistas gráficos, explicó que este proyecto nació como una iniciativa ciudadana que contó con la colaboración de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (Grupo CIE) y de Cocolab, por lo que no generó costos al Seguro Social.

’Quisimos hacer esta donación desde nuestra trinchera para poder crear este mural digital y que genere una reacción positiva hacia todos los que están viviendo esta situación; como hemos visto, en nuestro país algunas personas han sido muy insensibles con estos héroes, por eso pensamos en cómo hacer para que la gente pueda hacerles llegar su apoyo y reconocimiento’, enfatizó.

Detalló que desde inicios de mayo y hasta el último día del mes, de las 20:30 a las 22:00 horas en la fachada de la Unidad de Congresos del CMN Siglo XXI se muestran mensajes de agradecimiento al personal de salud que son enviados a través de Twitter con el hashtag #HeroesDeLaSalud.

Josué Ibáñez invitó a los usuarios de esta red social a seguir enviando mensajes positivos al personal médico, de enfermería y todos los involucrados en la atención de esta pandemia.

Destacó la colaboración con el fotógrafo Santiago Arau, quien consintió la proyección de sus imágenes para este proyecto; ’este reconocido artista ha generado una serie de fotografías muy interesantes del personal de salud que vive la batalla con este enemigo invisible, a través de sus cuentas de Instagram ha generado la reacción de miles de comentarios muy positivos de las personas que están dentro de este lugar y que pasan horas trabajando para combatir a este virus’.

Agregó que durante el mes de proyección, cada 15 días se dedica una sesión para dar a conocer un memorial de los trabajadores de la salud que perdieron la vida por su labor en contra del COVID-19; un momento solemne en el que se compartirán nombres, cargo y fotos de los héroes y heroínas que dieron la vida en esta lucha.

Este proyecto, dijo, ha generado una reacción positiva entre el personal que labora en el CMN Siglo XXI y también con las personas que acuden a recibir atención médica.

’Muchas gracias por abrir las puertas para escuchar esta propuesta, que es totalmente ciudadana; la intención siempre fue qué podíamos hacer para apoyar, como cuando sucedió el temblor y todos salimos a la calle a ayudar; ahora no podemos salir de nuestras casas, pero tenemos ciertos talentos y herramientas para entregar al personal de salud que queremos’, destacó….

