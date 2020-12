Taxistas del sitio 3 de Ometepec respaldan a Mario Moreno Arcos

www.guerrerohabla.com



Ometepec, Gro. Noviembre 30, 2020.-Durante un breve encuentro entre el ex secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos, con transportistas del sitio de taxis número 3 ’Ángel Aguirre Herrera’, estos le manifestaron su respaldo, colocando mensajes de apoyo en cada una de las unidades que se encontraban estacionadas en las dos aceras cercanas al mercado municipal, donde tienen asignada su base.



Tenían leyendas como: ’Nuestro apoyo total para el amigo Mario Moreno Arcos’, ’Bienvenido a Ometepec Mario Moreno Arcos apoyo total’.



Todos coincidían en brindar su apoyo al ex funcionario, en el nuevo proyecto que ha emprendido, ya que aspira a ser candidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional.



En el encuentro, el líder del Sitio 3 ’Angel Aguirre Herrera’, Arturo García Ramírez, le manifestó que los 103 transportistas que integran este sitio, se solidarizan en su proyecto, refrendado su apoyo.



El también ex alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, realizó diversas actividades en diferentes puntos de la ciudad el sábado 28 de noviembre, teniendo encuentros con grupos de varios sectores de la sociedad, para intercambiar impresiones, conocer sus demandas y necesidades.

Fuente: elfarodelacostachica