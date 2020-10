Taxistas exigen se aplique la regulación a las aplicaciones como lo que son, un servicio público

Los transportistas agremiados en el Movimiento Nacional Taxista (MNT), exigen al gobierno federal, al de la Ciudad de México y a los de los estados que al no poder demostrar jurídicamente que los servicios de transporte de pasajeros ofrecidos a través de aplicaciones son privados, se les aplique la regulación de lo que en realidad son: un servicio público.



Ignacio Rodríguez, presidente del MNT en la Ciudad de México y vocero del gremio a nivel nacional, argumentó lo anterior y a la vez subrayó: ’este servicio es ilegal y al ser ilegal la autoridad tiene la responsabilidad y obligación de hacer cumplir la ley vigente, la que establece que cualquiera que está dando el servicio de transporte de pasajeros sin concesión está cometiendo un delito, y ese delito es el de transportación ilegal de pasajeros’.



Recordó que tanto investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en un foro del propio gobierno de la Ciudad de México, como funcionarios del departamento jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en las mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación, reconocieron que el servicio de estas aplicaciones cumple con las condiciones para ser considerado público.



Además, para Rodríguez Mejía la ley de inversión extranjera también establece en su artículo 6º. que la actividad del transporte terrestre de pasajeros está reservada a mexicanos, por lo tanto, estas empresas al ser de origen extranjero, están violando leyes esenciales del país y el gobierno lo está consintiendo al omitir la aplicación de su función rectora.



Acompañado en una improvisada rueda de prensa tras el mitin celebrado en la Glorieta donde está situado el Ángel de la Independencia, Rodríguez y el tesorero de la organización nacional, Ángel Morales, destacaron que, al darse dos condiciones, queda establecido el carácter púbico del servicio enlazado mediante aplicación: Su oferta es pública y existe una contraprestación.



Por esta exigencia se sumaron a la movilización taxistas del Estado de México y de otros estados porque, dijo Ángel Morales, tesorero de la organización nacional, ’no venimos de lame suelas para quedar bien con ellos. Bajo ninguna circunstancia podemos aceptar que el servicio que prestan con carros particulares sea un servicio privado; esto es un servicio público y por lo tanto debe estar regulado en las mismas condiciones que nosotros’.



José Trinidad Martínez Pasalagua, vicepresidente del MNT, dijo que sus compañeros en Michoacán estaban marchando a la misma hora que el mitin en la Ciudad de México porque también veían ’por soluciones del Gobierno Federal ya que estas plataformas están dejando en la ruina a los taxistas de todo el país’.



Los integrantes del MNT están convencidos que la tecnología llegó para quedarse, por lo que sólo exigen las mismas condiciones regulatorias para ellos y quienes trabajan a través de las aplicaciones.



Al respecto, el presidente del Movimiento Nacional Taxista, Bersaín Miranda Borrás exclamó su extrañeza porque este gobierno cuestionaba la moralidad de la inversión extranjera y la criticaba mucho, por lo cual ’queremos ver eso que decía hecho realidad en apoyo al taxismo’.



Ignacio Rodríguez agregó que en este momento hay privilegios para las empresas tecnológicas y hay una serie de exigencias que significan una carga pesada para el sector de taxistas concesionados, y este sector ya no está dispuesto a aguantar la situación.



Puso de ejemplo que en la secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) no existe la información del número de unidades que prestan el servicio, como tampoco de quiénes son los propietarios o conductores de los vehículos, entre muchas otras obligaciones que las autoridades desconocen.



’Creemos que en la metrópoli hay más de 250 mil carros prestando el servicio en la total anarquía; y eso se llama consentimiento; eso es lo que ocurre, las autoridades consienten este tipo de negocio ilegal’, remarcó Ignacio Rodríguez.



Asimismo, respondió a las declaraciones del secretario de Gobierno Alfonso Suárez del Real, quien informó que habían ofrecido una mesa de diálogo a los taxistas, reunión que no aceptaron porque se las propusieron a la misma hora del mitin anunciado y con la condición de que no se realizara la movilización.



’Estamos dispuestos a restablecer el diálogo en la Secretaría de Gobernación, pero con una finalidad resolutiva, porque llevamos años en diálogo, pero no ha resultado nada positivo para el sector’, finalizó Ignacio Rodríguez, luego de anunciar la reunión que se realizaría a las 14:00 horas.