Taxqueños no utilizan el cubrebocas: Salud municipal

Taxco de Alarcón. 29 mayo 2020.-En Taxco, a dos días de que concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia en México por la pandemia del Covid-19, las calles de la ciudad de Taxco se han visto cada vez más concurridas por transeúntes quienes mantienen un relajamiento sin importar la emergencia sanitaria que aún está, como también lo reconoció el titular de los Servicios Municipales de Salud local, Carlos Guerra Álvarez.



El funcionario municipal se quejó que la jornada esté a días de que termine, y los casos positivos de Covid-19 en Taxco continúen. Además de que muchas personas no quieren aceptar que la enfermedad existe, por eso están saliendo a las calles.



’Otras personas ante la falta de recursos económicos se ven obligadas a salir para buscar la forma de adquirir un ingreso y llevarlo a su familia y se entiende, pero hay otra parte que está saliendo sin necesidad sin importar la pandemia, y es el sector que más está violando las restricciones de la sana distancia y poniendo en riesgo al resto de la población’.



Aseguró que en el mercado municipal Tetitlán, se ha visto la presencia de muchas personas, algunas que nada tienen que hacer; no llevan cubrebocas y no respetan las medidas que se han tomado.



En las principales calles de Taxco, cada día hay un mayor número de personas que han relajado las medidas, y se han decidido a salir. Muchas de ellas no utilizan el cubrebocas y en el transporte público a pesar de que hay acuerdos entre los mismos líderes de utilizar el cubrebocas como obligación, algunos conductores no lo hacen, o bien lo traen en la barbilla o colgados en el parabrisas.



En la entrada a la central de abastos, también hay aglomeración de las personas, y en cuanto a la movilidad de vehículos, la carga en la avenida de Los Plateros se visto más pesada por la presencia de coches en gran proporción.



Las calles también hay notoriedad de turismo nacional y de personas que van disfrutando de la calle, con todo y el decreto federal de la sana distancia y la emergencia sanitaria.



También algunos negocios no esenciales han reabierto sus puertas o algunos mantienen solo una pestaña de la puerta para empezar a recibir a la clientela.