Té de tila

Prudente, respetuoso, dialogador y con un ánimo de alegría que contagia, así es Carlos Reyes Torres, militante de la verdadera izquierda guerrerense. Conocedor de las leyes, de la administración pública y la buena política, es ya una figura política que se impone en estos nuevos tiempos.

Carlos Reyes, hombre de territorio y no de escritorio. Un caballero que conoce su estado, hombre de palabra que hace algunos meses recorrió en casi todas las regiones del Estado de Guerrero buscando un Plan para Guerrero.



Lo mismo escuchó a jóvenes, adultos, mujeres y ancianos. Caminó por terracería, vivió de cerca la problemática de los campesinos, obreros, estudiantes con quienes palpó la necesidad más apremiante. Y es que Guerrero no es cualquier cosa, Guerrero es una entidad pobre y marginada, pero con hombres valientes, sencillos y trabajadores; fueron escuchados de viva voz por Carlos Reyes Torres.



Hoy en día, la gente ya no quiere a políticos de papel, hoy en día la gente quiere, que quien hace política camine de la mano con la ciudadanía, porque esos tiempos donde el político solo era conocido en las páginas de los periódicos se acabó; ahora, la política se hace en territorio y no en escritorio, por lo que logró acceder al gran respaldo de la gente.



Vaya que Carlos Reyes, ha dado una gran lección a los de enfrente; puso el ejemplo de que la buena política se hace en campo y no en los cafés de la ciudad. Es todo.