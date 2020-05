¡Te Extrañamos Béisbol!

¡Coronavirus por favor tampoco te lleves el béisbol! … La terrible pandemia del COVID-19 que ha envuelto al mundo en los últimos meses sin duda ha dejado enormes pérdidas en la sociedad. Por supuesto la más importante son las millones de personas que lamentablemente han fallecido a causa de éste mal. El factor económico también ha sido severamente golpeado, junto con el ingreso de las familias. Los habitantes de éste planeta estamos a la espera que cada sector se recupere a la brevedad hasta llegar a su normalidad.



En la época actual el deporte se ha convertido en parte fundamental de la sociedad, no solo como fuente de entretenimiento, sino como desarrollo económico. Es sabido que el Coronavirus ha venido a frenar muchos eventos, incluso algunos de ellos ya han sido cancelados, caso más claro los Juegos Olímpicos de Tokio. Actividades como el beisbol de las Grandes Ligas mantienen la esperanza de perder la temporada 2020.



En un inicio autoridades de la Major League Baseball (MLB) tenían el plan de arrancar la temporada en éste mes de mayo, más allá de la situación de emergencia sanitaria en la que se encuentran sumergidos los Estados Unidos, ahora está idea prácticamente ha quedado trunca. Después apareció el plan que el próximo 4 de julio fuera la posible fecha para el Opening Day de la temporada 2020; por el momento dicha propuesta no ha sido confirmada y con el correr de los días se ve complicado que suceda.



Responsables de la MLB han buscado propuestas para que la temporada no se pierda. Entre ellas han contemplado realizar partidos en una sola sede, pero la idea ha quedado en el aire. Han existido reuniones entre oficiales del gobierno, de salud pública, líderes federales y representantes del Sindicato de Jugadores para encontrar una respuesta pero no se ha llegado a ninguna determinación.



Por el momento, no se ve que a corto plazo arranquen las Grandes Ligas y la verdad ya se extraña que la pelota circule en el ’diamante El comisionado de la MLB, Robert Manfred, continúa evaluando todas las opciones, entre ellas es que los juegos duren tan solo siete entradas para no afectar el calendario y se puedan disputar los 162 compromisos habituales.



Tan complicado es el panorama que surgen preguntas, como por ejemplo saber cuánto tiempo necesitarán los jugadores para prepararse antes del inicio de la temporada. La incertidumbre para las Grande Ligas no termina, es más, por el momento ni siquiera tenemos una idea de cuánto hemos avanzado en frenar la propagación exponencial del virus COVID-19.



Lo cierto es que quienes somos amantes a este fantástico deporte deseamos no se cancele la 2020.