¿Te puedes contagiar de coronavirus a través de tu smartphone?

Hay un hecho que quizás debemos reconocer al coronavirus: nuestras manos y nuestros hogares nunca han estado tan limpios como ahora. Pero si es cierto que prestamos más atención a la limpieza de las superficies a nuestro alrededor y de nuestra piel, no siempre hacemos lo mismo con nuestros celulares. Mucha gente se pregunta si es realmente necesario limpiarlos: la respuesta es sí, pero no de manera compulsiva.



Limpieza sí, limpieza no

Ya sabíamos que nuestros teléfonos móviles eran un receptáculo para gérmenes y bacterias. Pero lo que nos interesa saber (al menos en este momento) es si el SARS-CoV-2, el coronavirus que causa el CoViD-19, también vive en la pantalla que tocamos muchas veces al día. ’Es teóricamente posible’, dice Daniel R. Kuritzkes, jefe de la División de Enfermedades Infecciosas en Boston (EE.UU.). Brigham and Women’s Hospital



’Si alguien estornuda o tose en tu teléfono, y luego lo manejas, podrías contraer la infección’.



Pero también hay quienes tienden a minimizar, como Alex Berezow, microbiólogo y vicepresidente del Consejo Americano de Ciencia y Salud (EE.UU.): ’El teléfono es la menor de mis preocupaciones. Preocúpate en cambio por las manijas y los objetos que tocan miles de personas’.



Todos están de acuerdo en una cosa: ’No tienes que limpiar el teléfono de forma obsesiva’, explica Emma Hayhurst, microbióloga de la Universidad de Gales del Sur (Reino Unido).



’Si entra en contacto con personas infectadas con CoViD-19, entonces sí: límpielo cada vez’



Alcohol sí, alcohol no

Los fabricantes siempre nos han dicho como mantra que limpiemos las pantallas de nuestros smartphones sólo con un paño de microfibra, para no dañar el tratamiento repelente al agua y al aceite. En estos días, sin embargo, Samsung y Apple han actualizado las instrucciones de limpieza de sus sitios, permitiendo el uso de toallitas desinfectantes a base de alcohol isopropílico al 70% o un paño humedecido con desinfectante (el uso de lejía está prohibido).



Resistente

Para probar la resistencia del tratamiento oleofóbico de la pantalla de un smartphone, Joanna Stern, periodista del Wall Street Journal, ha desinfectado un iPhone 8 1095 veces (el equivalente a tres años de limpieza cada tres días). ¿El resultado? Una pantalla muy limpia, y aún así perfectamente hidro y oleofóbica.



Quo.