¿Te quedaste sin papel? aún hay libros de Fox y del PRI a un peso en FCE

El miedo colectivo infundido por algunos medios ha provocado una escasez de papel higiénico en la que diversas familias han tenido que lidiar con el desabasto. Ante tal situación, una alternativa "extrema" es la de ocupar los libros de los expresidentes Felipe Calderón y Miguel de la Madrid así como de otros notables priistas, cuyos volúmenes siguen ocupando espacio pese a que se ha buscado la forma de rematarlos.



Ya desde diciembre el director general del Fondo de Cultura Económica (FCE) Paco Ignacio Taibo II, informó que los libros de Vicente Fox y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) serán rematados por falta de lectores y sus altos costos.



Y es que según Taibo II, los libros que se editaron bajo el sello del FCE y que versan sobre las reformas constitucionales de administraciones pasadas, serán rematados por la falta de lectores y sus altos costos.



De hecho, el director del FCE señaló que también se rematarán los libros de los expresidentes, Vicente Fox y Miguel de la Madrid; ya que nadie los lee.



Durante la Ceremonia de Inhumación de Valentín Campa Salazar en la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón de Dolores, el también escritor señaló que son cerca de 24 mil ejemplares que abordan el tema de cambios constitucionales como, por ejemplo, la reforma educativa.



"Intenté rematarlos y nadie los quiso comprar. Los voy a poner a un peso. Voy a ver qué política de saldos, los de Fox y de la Madrid no son bien poquitos, sino que tengo unos 24 mil ejemplares", señaló.



A su vez, aclaró que estos libros, y otros bajo el sello del FCE, han sido promovidos por el aparato del PRI, por lo que están en la bodega debido a que no tienen demanda.



"Los libros que se hicieron sobre las reformas han fracasado, bueno los libros que el aparato priista generó para defender las reformas y que fueron editados por el fondo y están en la bodega y no los quiere nadie", afirmó.



Finalmente, Taibo II compartió que los libros se realizaron a un precio sumamente alto pero que no encontraron lectores, ya que se hicieron por compromiso. REPORTE ÍNDIGO