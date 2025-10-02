Te inscribiste al programa de desempleo del EdoMéx? consulta los resultados, hay más de 8 mil beneficiados

TOLUCA, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Trabajo, publicó la lista de las más de 8 mil personas beneficiarias del programa ’Apoyo al Desempleo para el Bienestar’, con el objetivo de contribuir a la estabilidad económica de mexiquenses que pasan por esta situación.



La lista de folios está disponible en el portal oficial de la Secretaría del Trabajo: https://strabajo.edomex.gob.mx donde las personas interesadas pueden verificar si resultaron beneficiadas con este programa que forma parte de las políticas de bienestar impulsadas por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



A cada beneficiario se le entregará de 1 a 5 apoyos mensuales de 3 mil pesos cada uno, a través de una tarjeta del programa.



Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo, destacó que este programa reafirma el compromiso del Gobierno estatal de colocar a las personas en el centro de las políticas públicas.



’La instrucción de nuestra Gobernadora Delfina Gómez Álvarez es clara: no dejar atrás a quienes más lo necesitan. Con este apoyo buscamos aliviar la carga económica de miles de familias mexiquenses mientras encuentran nuevas oportunidades laborales’, subrayó.



El ’Apoyo al Desempleo para el Bienestar’ se consolida como una herramienta solidaria que busca acompañar a la población desempleada, contribuir a la reactivación económica y fortalecer el tejido social.



El Gobierno del Estado de México invita a las y los beneficiarios a consultar el listado y seguir las indicaciones para acceder a este respaldo económico que, de manera temporal, contribuirá a mejorar sus condiciones de vida mientras se incorporan nuevamente al mercado laboral.