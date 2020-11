Teatro Xinaxtli presentará una versión teatral en vídeo de Macario | CEPE-Taxco

Taxco de Alarcón, Gro. 29 Octubre, 2020.-En el marco de la tradicional conmemoración del Día de Muertos, el Grupo de Teatro Xinaxtli, bajo la dirección del profesor Layo Oviedo, presentará una versión teatral en vídeo de Macario.



La trasmisión será el viernes 30 de octubre de 2020 a las 18 h en transmisión en línea en el Facebook Live de CEPE Taxco UNAM.



Macario es una película mexicana de 1960 dirigida por Roberto Gavaldón, que a su vez es una adaptación de la novela de Bruno Traven.



"Debido a las condiciones derivadas de la contingencia sanitaria, este año podremos disfrutar del estupendo trabajo del Grupo de Teatro Xinaxtli en una transmisión en vivo que deseamos compartir con ustedes."



Sobre la sipnosis de película de 1960:



"Un humilde campesino y leñador, llamado Macario (Ignacio López Tarso) vive obsesionado por la pobreza que sufre y el temor a la muerte. Debido a la precaria situación al borde de inanición que viven él y su familia comienza a anhelar poder disfrutar de un banquete sin tener que compartirlo con nadie.



En su obstinación, decide dejar de comer hasta encontrar un guajolote que él pueda comer solo. Su preocupada mujer roba un guajolote, y Macario sale a la soledad del bosque para comerlo a escondidas de sus chilpayates (niños). En el bosque, se encuentra consecutivamente con tres enigmáticas personalidades, una a una de las cuales desea disfrutar su suculento platillo. Sin embargo, Macario se niega a compartirlo. El primer personaje que se presenta es el Diablo (José Gálvez) en forma de un rico hacendado; el diablo le ofrece primero sus botas con espuelas de plata, pero Macario le dice que no tiene caballo, y entonces le ofrece las monedas de oro de su pantalón, pero Macario lo rechaza, diciendo que le cortarían las manos por ladrón; finalmente, le ofrece el bosque, pero Macario le dice que el bosque no le pertenece a él, sino a Dios y que, además, teniendo el bosque, no dejaría de ser pobre, porque tendría que seguir cortando leña."