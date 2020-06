Tecámac reparte despensas gratuitas a 130 mil afectados por Covid

Ante la escasez de algunos alimentos y productos, así como su encarecimiento, el ayuntamiento de Tecámac está entregando despensas de alimentos y abarrotes a familias de escasos recursos.



La alcaldesa Mariela Gutiérrez explicó que para apoyar a la población que actualmente no trabaja por permanecer en sus hogares y con la finalidad de que no salgan se tiene contemplado entregar durante esta pandemia despensas tanto de alimentos como de productos a 130 mil beneficiados.





Actualmente Tecámac, se ubica en el doceavo lugar con 245 casos de coronavirus con 19 defunciones, por lo que ha continuado el exhorto para que la ciudadanía permanezca en sus hogares.



Estableció que con el programa ’Mi Gasto Eficiente’, se busca apoyar a la ciudadanía y no salgan, son verduras y otra son productos de la canasta básica que se irá llevando a todo el municipio.



Además de continuar monitoreando que giros no esenciales permanezcan cerrados por lo que se cerró una plaza comercial, una sucursal bancaria, así como restaurantes.



Entre ellos se encuentra Plaza Premier ubicado en el centro del municipio por violar las normas sanitarias impuestas por la pandemia, ello luego de que ya se habían apercibido a la plaza comercial y a la sucursal bancaria por no estar atendiendo adecuadamente las medidas sanitarias que demanda la emergencia.



Además de la suspensión por parte de la Dirección General de Desarrollo Económico, se localizó la marisquería ’Mi Puerto’, en entrada a San Jerónimo Xonacahuacan, por venta de bebidas alcohólicas y comensales al interior.



El establecimiento no cuenta con licencia, ni medidas sanitarias y había sido informado mediante circular con fechas del sábado 28 de marzo y miércoles 15 de abril, sobre las limitantes del servicio con base en las medidas por pandemia en sus fases 2 y 3.