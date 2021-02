’Tecatito’ Corona vs. Cristiano: ¿Quién influyó más en su equipo tras el triunfo del Porto sobre Juventus?

Porto logró sacar una ventaja mínima ante la Juventus gracias a los goles de Mehdi Taremi y Moussa Marega, en duelo por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, sin embargo, los reflectores antes y durante el partido estuvieron sobre las estrellas de cada equipo, el mexicano Jesús Corona y el lusitano Cristiano Ronaldo.



Aunque no juegan la misma posición su influencia en el juego de sus respectivos equipos sí es equiparable, ambos son líderes en sus ofensivas y su peso específico es grande, uno es finalizador en el caso de CR7 y el otro es más generador en caso del ’azteca’. Aquí unas estadísticas que dejan ver su desempeño durante los 90 minutos.



Jesús Corona jugó prácticamente todo el partido al salir de cambio en tiempo agregado. No anotó, no asistió y tampoco tiró a portería. Dio 22 pases de los cuales 16 fueron precisos para un porcentaje de 73% de efectividad. En lo que si domina Corona es el mano a mano, ganó 6 duelos y perdió 8, intentó 5 regates y superó a su rival en 2, no perdió ningún balón y recuperó 6.



En el segundo gol de Porto participó en la jugada que arrancó por la banda derecha, donde se desempeñó gran parte del partido con llegadas continuas al área de la Juventus. Al minuto 68 intentó un remate de chilena, pero el portero Wojciech Szczesny sacó el balón por arriba del travesaño, jugada que se anuló por fuera de lugar.



Cristiano tiene a su lado mejores compañeros y el banquillo italiano tiene más fondo para reforzar la ideas conforme avanza el cronómetro. En el primer tiempo, Cristiano casi no tocó el balón, sin embargo, los ingresos de Álvaro Morata y Aaron Ramsey ayudaron a que el portugués tuviera más pelotas a modo, en la segunda mitad.



Ronaldo tampoco anotó, ni asistió y solo tuvo un tiro a puerta. Otorgó 27 pases, 21 fueron precisos para un 78% de efectividad. Triunfó en 4 duelos y falló en 5, intentó 3 regates, los mismos que ganó, perdió 3 pelotas y recuperó 2. En el único gol de su equipo, anotado por Federico Chiesa, no participó.



Sobre el final, Cristiano pidió penal al 93’ por una supuesta falta dentro del área, pero el árbitro no marcó nada y tras el pitazo final CR7 se fue sobre el juez para reclamarle.