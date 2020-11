Tecnología moderna es usada contra la mujer, advierte UNAM

• Académica recomienda uso de contraseñas seguras, con mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales



La velocidad a la que ha crecido la tecnología nos llevó a cortar la distancia mediante distintos medios de telecomunicación; sin embargo, en ocasiones estas herramientas poderosas no se usan para el bien común y que, atenta contra la integridad, dignidad, intimidad o libertad de las personas, en especial de la mujeres.



Existe el acoso, amenazas o extorsiones que caracterizan la violencia digital, advirtió Tanya Arteaga Ricci, académica de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM.



Esta práctica, precisó, impacta de manera negativa principalmente en las mujeres y les causa daño moral, psicológico, económico o hasta sexual en los ámbitos público y privado, situación que incluso afecta a sus familias.



Al dictar la ponencia ’Tipos de violencia digital’, la universitaria acotó: la velocidad a la que ha crecido la tecnología nos llevó a cortar la distancia mediante distintos medios de telecomunicación; sin embargo, en ocasiones estas herramientas poderosas no se usan para el bien común.



Esta nueva forma de agresión se identifica como aquella acción en la cual, a través medios digitales, se acose, amenace o extorsione a cualquier individuo; por ello, la Universidad Nacional implementó, entre varias acciones y mecanismos, el SOS UNAM, a fin de que su comunidad reciba atención inmediata con tan solo presionar un botón digital de pánico; además, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería existe un protocolo para actuar ante la violencia digital.



El protocolo considera a la ’violencia digital’ como cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas de internet o cualquier otro medio tecnológico, por el que se obtenga, exponga, distribuya, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento.



Arteaga Ricci añadió: ’existen muchos estudios sobre la violencia relacionada con la tecnología, pero la gran mayoría destaca 13 categorías para comprender, analizar y prevenir dicha violencia digital.



Entre ellas, está el acceso no autorizado y control de acceso, en el que se sufren ataques a las cuentas o dispositivos de una persona de forma no autorizada, aquí entran el espionaje o robo de información’, señaló.



Asimismo, el control y manipulación de la información, la suplantación y robo de identidad, monitoreo y acecho, expresiones discriminatorias, acoso, amenazas, difusión de información personal o íntima sin consentimiento, extorsión, desprestigio, abuso y explotación sexual relacionada con las tecnologías, afectaciones a canales de expresión, así como omisiones por parte de actores con poder regulatorio.



Prevención



La académica se preguntó ¿cómo podemos prevenir todo esto?, y recomendó:



Emplear contraseñas seguras a través del uso de mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, sin compartirlas; activar la verificación en dos pasos para el acceso a los correos o redes sociales; si se envía información sensible o confidencial, evitar hacerlo desde redes o dispositivos públicos.



Además, utilizar códigos de bloqueo para el dispositivo móvil, cifrado de información, eliminación o autodestrucción de mensajes, apagar el GPS y el Bluetooth cuando no se usen; revisar lo que implica cada aplicación móvil o programa que se vaya a instalar, así como mantener actualizado el antivirus.