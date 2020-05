Tedros ha fallado en el manejo de la COVID-19 (AHF pide su renuncia dentro de 72 horas.)

Debido a su mal manejo del brote de COVID-19, AIDS Healthcare Foundation (AHF) pide al Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus que renuncie a su cargo como Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro de las próximas 72 horas. Los graves pasos en falso del Dr. Tedros, incluida la priorización de la retórica política sobre el combate del nuevo coronavirus, demuestran que no es apto para liderar una organización que debería ser apolítica y transparente en el cumplimiento de su misión como líder mundial en salud pública mundial.











El Dr. Tedros se ha basado cada vez más en información cuestionable de China para tomar decisiones críticas sobre la COVID-19, lo que le restó importancia a la gravedad del brote en enero; negar que el virus se puede transmitir a través del contacto humano a humano; demorar demasiado tiempo en declarar a la COVID-19 una emergencia de salud pública de interés internacional y luego una pandemia; y también retrasar otras medidas importantes, incluida la implementación de restricciones de viaje para contrarrestar una mayor propagación.







El jefe de la OMS también llegó a elogiar a China por las "medidas extraordinarias que ha tomado para contener el brote" después de que el régimen destruyó muestras de un genoma de coronavirus secuenciado a finales de diciembre, prohibió cualquier publicación de los hallazgos, amenazó y silenció a los médicos en un intento de ocultar aún más el virus





Las acciones y comentarios del Dr. Tedros en relación con China, junto con los retrasos incomprensibles en las declaraciones críticas de emergencia, son simplemente imperdonables: debe renunciar dentro de las próximas 72 horas", dijo el presidente de AHF, Michael Weinstein. "La Organización Mundial de la Salud debería ser la expresión máxima de la experiencia y orientación en salud global, no un defensor de las agendas políticas durante una pandemia que hasta ahora ha matado a un cuarto de millón de personas en todo el mundo".





El llamado de AHF para que Tedros renuncie es solo una de las cada vez más voces que instan a su renuncia, incluidos varios legisladores estadounidenses y una petición en línea que acumuló más de 1 millón de firmantes.







"El manejo de este brote es claramente el paso más atroz de la tenencia del Dr. Tedros, pero de ninguna manera es su único fracaso", agregó Weinstein. "Los efectos que estamos experimentando en torno a la COVID-19 no son solo el resultado de sus decisiones recientes, también están estrechamente vinculados a la mala gestión de los brotes pasados, especialmente la crisis del Ébola en la República Democrática del Congo. Eso, junto con la implementación de reformas superficiales dentro de la OMS que no muestran evidencia de un progreso efectivo hacia la mejora de la salud pública mundial, nos lleva a un solo fin: Tedros debe irse ".







Si bien Tedros debería hacer lo correcto y renunciar ahora, permitiendo que la OMS avance en el futuro cuando se deban implementar reformas reales, AHF no respalda la decisión de los Estados Unidos de retener fondos de la OMS.