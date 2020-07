Teje fino la 4T

PALACIO

-Pretende mayoría en la Cámara de Diputados

-Recargará ’pilas’ con la revocación de mandato

-Pasando ambas aduanas, rumbo a otro sexenio



CON un discurso de 45 minutos, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR recordó la histórica jornada cívica del 1 de julio de 2018 que le dio el triunfo en las urnas, con el apoyo de poco más de 30 millones de votantes.



Con retórica y datos repetitivos en su informe bianual, el mandatario nacional subrayó la eliminación de pensiones millonarias a ex presidentes de la república, del derroche y del lujo insolente en el gobierno.



También hizo hincapié en los avances en materia de infraestructura, los programas sociales en apoyo a los pobres y en la recuperación económica con base en el incremento de 18% de las remesas, durante el mes de mayo.



LÓPEZ OBRADOR enfatizó que el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) atraerá inversiones y oportunidades.



No dejó pasar la oportunidad para dejar en claro que, con franco respeto al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), su gobierno vigilará la transparencia de los procesos electorales para evitar el fraude.



Hasta ahí lo más relevante del informe bianual dictado en el Palacio Nacional por el jefe del Poder Ejecutivo Federal.



Pero….¿qué sigue?



Veamos:



Por lo pronto, el gobierno de la 4T se prepara para enfrentar la primera competencia electoral en el proceso concurrente del año próximo que llamará a las urnas para renovar la Cámara Federal de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y alrededor de 2 mil alcaldías.



Apenas llegará a su fin esa elección que inicia formalmente en septiembre próximo y culmina al término de la jornada comicial electoral del primer domingo de junio de 2021, e inmediatamente dará inicio la revocación de mandato propuesta por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en marzo de 2022.



La actividad político-electoral se reanuda en 2023 con los preparativos de la sucesión presidencial programada para junio de 2024, con todo y lo que ello significa en proporción con el agotamiento ciudadano por los daños en la salud y en la economía provocados por la pandemia del Covid-19, y, además, por los efectos negativos en la sociedad producto de la violencia extrema.



En 2021, el gobierno de la Cuarta Transformación pretende mantener la mayoría en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, gobernar el mayor número de entidades federativas y controlar la mayoría de los congresos locales.



En 2022, LÓPEZ OBRADOR convocará a los electores para revocar o continuar al frente del país. Para dar cumplimiento a ese ejercicio cívico se requiere de la aceptación de 2 millones 700 mil votantes que representaría el 3% de la lista nominal. Si la decisión le favorece continuará habitando el Palacio Nacional y, en caso contrario, un presidente interino terminaría el sexenio en septiembre de 2024.



Cabe señalar que el mecanismo de revocación de mandato debe ser solicitado por los ciudadanos y no por la autoridad. En consecuencia, la jornada cívica programada para marzo de 2022 podría generar un clima de inestabilidad social.



Hipotéticamente, un resultado favorable para los candidatos de la 4T en junio próximo prácticamente refrendará el apoyo ciudadano al tlatoani azteca en marzo de 2022 y, de ser así, no es aventurado predecir un nuevo triunfo de la izquierda mexicana en las elecciones presidenciales de 2024.



La primera aduana de ese hipotético escenario electoral es, sin duda, la elección del año próximo en donde ni el nombre ni la fotografía de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR aparecerán en las boletas de votación para favorecer, como en 2018, a los candidatos de la alianza Morena-PT-PES.



Sobra decir que a LÓPEZ OBRADOR lo que más le interesa es mantener la mayoría en la Cámara de Diputados para dar continuidad a su proyecto de gobierno, toda vez que los gobernadores, quieran o no, finalmente sucumben ante el poder de la Federación.



Cierto, muy cierto. Con lo anterior ni se descubre el hilo negro ni el agua tibia.



Y hasta la próxima.

