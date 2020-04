Telaraña Política

Una cosa es la libertad de manifestación, y, otra es el libertinaje, solapamiento, y posiblemente hasta incapacidad policíaca para controlar a grupúsculos de enmascarados de ambos sexos que se involucran en marchas de ’protesta’, estas personas que cubren su rostro para involucrarse en mítines, y, causar destrozos en monumentos, comercios, líneas de transporte público, entre otros, se han convertido en seria amenaza para la sociedad, de igual forma para la educación de todo nivel, observamos que con toda tranquilidad he, impunidad invaden colegios de preparatoria, causan destrozos, en la UNAM…En todos estos vergonzosos eventos, que cuestan miles de pesos al ’gobierno’, ¿?.jamás se les detiene, gozan de libertad para continuar haciendo desmanes, ¿pero quién está detrás de estos vándalos, quien los protege?, y los financia económicamente. Porque dudo su actividad destructiva sea por diversión, se rumora estos grupos de vándalos son contratados por líderes de partidos políticos, quienes con esas desastrosas acciones se proponen desestabilizar al gobierno federal. Lo cierto es que si el gobierno federal se propusiera no permitiría esta clase de anarquías. ¿Porque viene solapado a patrones, y, empleados del mal?, si el gobierno no es cómplice de estos vándalos enmascarados, y sus padrinos, deben ser castigados, por los destrozos que casan…lo pide el pueblo, ’feministas encapuchadas son delincuentes pagadas’,



Magna tarea de investigación tiene a cuestas Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la SHCP. Como cazador de ’Roedores de cuello blanco’. Es verdaderamente lamentable, y perjudicial para la sociedad mexicana, la información de cada día, referente a como se viene descubriendo las raterías de políticos del anterior gobierno federal, presidido por Enrique Peña Nieto. Conforme avanza el tiempo sale a la luz pública nombres de ex funcionarios públicos, señalados de haberse ’robado’ millones de pesos, el más reciente señalamiento de posible fraude es contra Eruviel Ávila Villegas, ex gobernador del Estado de México, dicen desvió para su beneficio personal mil 500 millones de pesos, correspondientes al programa del sector salud.



En el mismo tenor, se pronuncian, servidores públicos del Estado de México, quienes quincenalmente cotizan con tarifa financiera, al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ISSEMyM, dirigido actualmente por Bertha Alicia Casado Medina, denuncian los empleados, abuso, engaño, y cómplices del saqueo millonario de que han sido objeto sus arcas financieras, por parte de ex gobernantes, como Enrique Peña Nieto, Arturo Montiel, Eruviel Ávila, y, Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México. Ante su desastroso panorama, y, temor de perder totalmente sus ahorros, los empleados al servicio del Estado de México y Municipios, demandan a Adres Manuel López Obrador presidente de México, ordene a quien corresponda, aplicar auditoria, a las arcas del ISSEMyM, y de acuerdo Al resultado recurrir a sanciones como lo establece la ley.



A, que $e deberá, que el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), no aplica la ley a empresarios de las súper tiendas, vendedoras al público de toda clase de productos, como ya es del dominio público, todo cliente que asiste a estas grandes empresas, tiene que pagar exhaustiva tarifa económica por dejar su vehículo en estacionamiento de estos negocios: cuando en realidad los consumidores no deberían pagar ninguna cantidad de dinero por dejar sus autos, en estacionamientos de las grandes empresas, ya que tienen la obligación de ofertar de manera gratuita los cajones de aparcamiento a su clientela, eso lo sabe bien el director de PROFECO, y sin embargo, $o$pecho$amente no recurre a la ley, para someter a los abusivos empresarios, quienes a cambio de jugosos contratos ceden la administración de estacionamientos, mismos que a conductores de automóviles les imponen jugosas cuotas monetarias por el uso del estacionamiento.



El legislador Mario Delgado, desenvaina su espada para liquidar a sus adversarios en busca de la dirigencia del instituto político morena, proponiéndose eliminar a Yeidkol Polevnsky, y, al dueño de la asociación el Barzón, Ramírez Cuellar…La batalla por el control de morena, se pondrá color de hormiga, seguro los contendientes se darán con todo…Bien que gane el mejor.



En valle de Chalco solidaridad, Edomex. el alcalde armando García Méndez, por más cambios de mandos que realice en filas de policía municipal, la corrupción no se frenará, son vicios añejos…En la dirección de Seguridad Pública, y. Tránsito Municipal toma el mando Enrique López Martínez, substituye a José Alfonso Velázquez Aguiñaga. el ejecutivo vallechalquense desde que suplió en el poder a Francisco Tenorio Contreras, Q: P: D. Ha realizado varios cambios de personal, en la administración municipal, con el único propósito de echar del ayuntamiento a toda persona que dependió del finado, al parecer la única persona que no será despedida de su cargo es Yesica Yanet Rojas Hernández, viuda de Tenorio Contreras, quien se desempeña como presidenta del Dif local. Sobre los cambios de jefes policiales, estos no servirán de nada en tanto, no dejen de exigir cuota monetaria por turno a gendarmes bajo su mando.



Hablando de corrupción policíaca, esta pega fuerte entre elemento de policía del Estado de México. Entidad ’gobernada’ por el priista Alfredo del Mazo, la denuncia ciudadana de atraco policíaco es cotidiana, y, posiblemente quienes estén resultando más ’perronas’, para extorsionar conductores, son las mujeres policía. De acuerdo a denuncia ciudadana, en municipios de zona oriente de la entidad mexiquense, actúan vigilantes de tránsito femenil bajo el mando de Ivonne Noemí Méndez Velásquez, A quien sus propios elementos, la señalan de corrupta y ladrona, esta les exige cuota monetaria por turno a cada agente, además tienen que comparar la gasolina para sus patrullas, aseguran de estas imposiciones ya informaron al gobernador Alfredo del Mazo, así como a Maribel Cervantes Guerrero, directora de Seguridad Pública en el Estado de México. Quienes no han puesto oídos sordos a sus denuncias, al parecer han dado licencia para atracar a la población mexiquense. (No es más grande aquel que nunca ha fallado, sino quien a pesar de haber fallado nunca se rindió, mi felicidad solo depende de una persona, yo mismo).