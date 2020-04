Telaraña Política

’ISSEMyM. En la lista negra’. Acaso, Alfredo del Mazo, gobernador priista del Estado de México, y Bertha Alicia Casado Medina, directora Gral. Del ISSEMyM. (Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Este par de sinvergüenzas razonarán con agrado, de que esa aparente institución de salud, no haya sido incluida por el ejecutivo federal Andrés M. López Obrador entre los establecimientos de salud, públicas y privadas, que abrieron sus puertas a la población mexicana, para proporcionarles atención médica en estos momentos críticos de la pandemia (Covid 19) …La posible razón de que el mandatario, André Manuel López Obrador y Hugo López- Gatell, responsable del sector salud en México, hayan decidido soslayar al ISSEMyM, de organismos de salud, privativas y oficiales establecidas en la República mexicana.



Puede ser por el nefasto servicio que ofrecen a sus afiliados, entre estos la maléfica desatención de su directora general, Bertha Alicia Casado, el desinterés del priista gobernante Alfredo del Mazo, hacia las querellas de afiliados al ISSEMyM, respecto al comportamiento y atención de directores de Hospitales y clínicas asentadas en diversos municipios de la entidad mexiquense. En las cuales enfermos que demandan consulta deben formarse desde las cuatro de la mañana, para ser atendidos por maléficos médicos, estos extienden recetas, de medicamento inexistente en farmacias, ISSEMyM, los enfermos se ven obligados adquirirlas con sus propios recursos monetarios, sin que esta institución reembolse la inversión del enfermo afiliado al ISSEMyM. donde tan nefasto es el servicio médico que el gobierno federal lo descalifico para participar en atención médica a enfermos del Coronavirus, sería saludable, el régimen federativo ordenara investigar las actividades del ISSEMyM, ofertadas a sus derechohabientes, a quienes ninguna autoridad escucha sus lamentos.



Lo peor y más desastroso que el Coronavirus, son las nefastas acciones por parte de jefes del crimen organizado, a quienes, sin importarles la terrible situación de salud, y económica vivida por la población en México, y países del mundo, vienen causando mayor cantidad de muertes, que el COVID-19, la mafia ha dado muerte a lo largo y ancho de México, a cientos de personas de manera impune…nada ni nadie frena la matanza, asesinatos, secuestros, extorciones, asaltos, entre otros innumerables ilícitos que diariamente cometen gatilleros bajo las ordenes de Barones del hampa, y distribuidores de estupefacientes... hablando de jefes de la mafia, la población del Estado de Sinaloa, se encuentra bastante agradecida con el Chapo Guzmán, preso en E:U. por él envió y regalo de despensas alimentarias que les hizo llegar, a sus hogares.



¿Les dará vergüenza? me refiero a toda esa bola de zánganos políticos de partidos, así como a líderes de comerciantes en tianguis, rutas de transporte masivo, de sindicatos de trabajadores. Etc.etc, etc., quienes se han enriquecido con la explotación de ciudadanos dedicados a estas actividades, salgan de su ’Ratonera’, a entregar al menos a sus afiliados canasta básica de productos alimentarios, total comprados con el dinero que les han estafado…Esos líderes de partidos…como en campaña comprando votos, a tocar domicilios y entregar despensas, ha sin pedir a cambio copia de credencial del INE, está claro bola de bola de ratas explotadores.



Doña Olga Medina Serrano, alcaldesa del municipio Reyes la Paz Estado de México, ordeno el cierre del palacio municipal por tiempo indefinido como consecuencia de haber uno de sus empleados estar contagiados del Coronavirus…En tanto el edificio comunal es fumigado, contribuyentes, y población en general serán atendidos en oficinas abiertas temporalmente para atención ciudadana…Otros municipios mexiquenses, en los cuales ciudadanos se han visto afectados por el Coronavirus, son Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco, y Ecatepec, por ser casos entre pobladores, no han suspendido sus actividades administrativas. Total, en el Estado de México, se han detectado 187 casos de Covid-19., posiblemente conforme avance el tiempo lo mismo sucederá con el avance de esta pandemia, que al parecer no tienen para cuando frenarla o controlarla. Hasta la fecha, los científicos responsables de tan delicada tarea luchan por erradicarla.



En municipio Valle de Chalco Solidaridad, Yesica Yanet Rojas Hernández, titular del DIF, niega apoyo a persona discapacitada, Víctor Fierro Ramírez, a quien le fueron amputados los brazos, dice acudió a esta institución en demanda de ayuda, y, a pesar de mostrar físicamente su falta de extremidades, lo rechazaron, ’la única ayuda que tengo es del gobierno federal, dijo’ …-En tanto esto sucedió, el alcalde, Armando García Méndez, informa, en la localidad, 12personas han dado positivo del Covid-19, cuatro defunciones, cinco sospechosos, fallecimiento de un médico…El edil García Méndez, no indica que acciones de apoyo alimentario, ofrece a la población el ayuntamiento que preside, tomando en cuenta que el DIF, cierra puertas a gente discapacitada.



Lo que la familia morenista no esperaba, o dudaba, que Alfonso Ramírez Cuellar resultara todo en gallo con grandes espolones en la dirigencia del partido Movimiento de restauración Nacional (Morena), quien sin tanta bronca fortalece su liderazgo morenista, y urge a mejorar los resultados políticos a Yeidkol Polevnsky, Higinio Martínez Miranda, Maurilio Hernández González, Daniel Serrano Palacios entre otros, a refrendar sus liderazgos en sus localidades, no dormirse en sus laureles, de lo contrario se los cagara el chamuco.



(Todos nos apoyamos en algo o alguien para lograr algo, debemos agradecer cada momento que estamos viviendo, ya que no sabemos cuándo, podría convertirse en un lindo recuerdo.) Dios los bendiga. Excelente día.