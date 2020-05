Telaraña Política

Históricamente, entre la población mexicana por siempre ha destacado su solidaridad, para enfrenta toda clase de desastres y, apoyo a programas del gobierno federal, siempre y cuando sea para beneficio de la sociedad, como esta quedado demostrado ante la pandemia mundial del Coronavirus- Covit-19, de acuerdo datos, en diversos países del mundo incluido México, han fallecido más de dos millones de personas. Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México, conjuntamente con responsables de salud en su gobierno, tomaron serias medidas de prevención social para evitar el avance del Covit-19, sin endeudar económicamente al país, como sucedió con gobiernos federales anteriores, aunque la postura y programas de salud establecidas por AMLO, han sido severamente criticadas, y satanizadas por sus adversarios políticos, con sus fallas humanas la población es la beneficiada.



Sin embargo, en las redes sociales. Vía Facebook, la gente pone al descubierto la serie de anomalías sucedidas en clínicas y hospitales oficiales, familiares de los fallecidos, aseguran sus enfermos (hoy difuntos), llegaron a los nosocomios por un malestar diferente al Covit-19, y posteriormente les fue informado ’su familiar falleció víctima del Coronavirus’, denuncia reciente lo del hospital Las Américas ubicado en el municipio de Ecatepec, caso hecho viral en redes sociales. Comentado en redes sociales, y por el presidente AMLO, expreso, ’se investigarán toda clase de denuncias, porque los médicos están para salvar vidas no para matar gente’. Esperamos pronto tengamos buenos resultados, por el bienestar social. El mandatario federal, López Obrador, y la sociedad mexicana deberían de tomar en cuenta que el crimen organizado a asesinado más vidas que la famosa ’pandemia’, y de esas muertes poca gente pega de gritos, ¿acaso será por ser una guerra entre delincuentes?



Y, volviendo a la histórica respuesta de la población cuando se le invita a ser solidarios, en casos especiales, lo mismo sucedió en 1938, cuando el General Cuauhtémoc Cárdenas del Río, convoco a la población de México, a colaborar con su gobierno para pagar a empresas extranjeras, millones de pesos, con motivo de la Expropiación petrolera, según la historia narra la gente de ese tiempo acudiendo al llamado del presidente Gral. Lázaro Cárdenas, en urnas especiales depositó dinero, joyas, entre otros valores económicos, solidarizándose así la convocatoria de cooperación económica proveniente del pueblo mexicano…y, así se logró la expropiación petrolera, el gobierno de México, desde 1938, se adueñó del petróleo… Energético, que en la actualidad es verdugo de los mexicanos, como consecuencia de explotación, raterías y, malos manejos de los ex presidentes, Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa, y el saliente Enrique Peña Nieto, quien tuvo la ocurrencia de vender a empresas extranjeras la mayor producción del energético, al parecer para para su beneficio personal y el de sus más cercanos colaboradores, cantidad incalculable de millones de dólares…Convirtiendo así al petróleo en verdadero verdugo de los mexicanos. AMLO, y legisladores de ambas cámaras se están dilatando en investigar él porque, se encuentra totalmente hundido, Petróleos Mexicanos, que su expropiación fue pagada a empresas extranjeras, en 1938, con dinero del pueblo… A, su servidor como seguro a muchos conciudadanos causa risa cuando políticos ladrones dicen 'debemos rescatar nuestro petróleo de manos de empresas extranjeras'. Desde cuando el petróleo, y sus derivados son nuestros. Yo quisiera saber si algún ciudadano ha sido beneficiado, cuando menos con un litro de gasolina, o gas doméstico, seguro no, por eso digo de dónde sacan los políticos, que el petróleo, y sus derivados es nuestro' …Pero, en fin, dice el gobierno de AMLO, es momento de cerrar filas, para enfrentar la pandemia Coronavirus, el pueblo en respuesta efectiva, aunque cerrados en casa padezcan hambre, como siempre el pueblo más jodido es el sacrificado.



Muchas cabezas de políticos priistas, rodaran en el municipio de Los Reyes la Paz, del cual es alcaldesa Olga Medina Serrano, por un presunto fraude por más de 50 millones de pesos, entre los señalados, del millonario saqueo a arcas municipales, destacan el saliente ex alcalde Rolando Castellanos, y otros funcionarios comunales, la edil Medina Serrano tiene confianza la investigación del posible fraude, llegara hasta sus últimas consecuencias.



Otro posible pájaro de cuentas, resulta ser León Manuel Bartlett Hernández, flamante vástago, de Manuel Bartlet Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, C.F.E. RESULTA QUE EL Junior, ha sido beneficiado con gran cantidad de millones de pesos, provenientes de diversas instancias del gobierno federal, dicen solo por ser hijo del director de CFE. Manuel Bartlet Díaz. AMLO dice se realizará investigación de la denuncia…