Telaraña Política

Y…Todo por exigir cumplan con pagar sus impuestos como todo contribuyente, a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se echó de enemigos a empresarios afiliados a COPARMEX, a pactar el pago de sus obligaciones fiscales, El total de los grandes propietarios de empresas, ya conocidas por la sociedad mexicana, alegan en su favor que gobernantes anteriores a AMLO, al solicitar establecer sus trasnacionales negocios, acordaron la creación de empleos, y a cambio se les oferto condonarles el pago de impuestos…puede ser que en su oportunidad capitalistas de la Inversión privada hayan tenido esa oferta del gobierno federal en turno…Sin embargo, en la práctica el régimen en tiempo, ofrece a inversionistas, por establecer su empresa en tal o cual localidad, un salvo conducto de pago de impuestos por ocho, o 10 años. Pero no para siempre, como pretenden hacerlo integrantes de la Confederación Patronal, muchos de los cuales deben al SAT. Millones de pesos… y como el ejecutivo federal insiste en obligarlos a ponerse al corriente con sus obligaciones fiscales…pues. AMLO, ya los tiene de enemigos, más aún cuando estos súper millonarios empresarios ya se unieron con políticos malandrines del Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional, PRI, y destacadas asociaciones no gubernamentales…Todas estas manadas de evasores fiscales sienten que uniendo sus fuerzas doblegaran a López Obrador, quien sin embargo dice, ’pagan o pagan, porque esos millones de pesos en México se necesitan para obras y servicios a la comunidad’. En fin, así está la bonita familia de la COPARMEX. ’algunos dicen llevo mi empresa a otro país’. ’AMLO, te estas dilatando’.



Conforme avanzan, interrogatorio, e investigaciones del juez estadounidense que juzga a Genaro García Luna por la serie de presuntos delitos que este cometió, cuando fungió como director de seguridad pública durante el gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa, queda al descubierto la complicidad que el ex mandatario panista, tuvo con su jefe policiaco, quien más que eso fue su socio en el sucio manejo de las drogas. Según lo afirmado por la periodista Anabel Hernández, el panista mandatario Calderón Hinojosa, presidia las asambleas con líderes de cárteles de las drogas, y el responsable de recibir los millones de pesos por sobornos fue Genaro García Luna. Ante este negro panorama de señalamiento directo, en círculos políticos y sociales, se rumora que, de un momento a otro, Felipe Calderón Hinojosa sea detenido y llevado a juicio, a Corte de Estado Unidos. Ya que, en México, presume ser intocable.



Otro ex mandatario federal de extracción PANISTA, que también les están temblando las corvas, es Vicente Fox Quezada, y su esposa Martha Sahagún, porque ambos se rumoran beneficiaron con varios millones de pesos a párrocos de la nefasta organización católica ’Legendarios de Cristo’, de la cual fungía como tesorera, Martita Sahagún…Asociación católica que se viera envuelta en escándalos de abuso sexual por parte de sacerdotes contra menores internos en sus instalaciones, asquerosas actividades que al parecer estaban bien enterados, tanto Vicente Fox, como su cónyuge, lo cual está siendo investigado por autoridades federales… eso seguro tiene preocupado a Vicente Fox. Por eso ha cerrado el pico, ya no lanza pedradas a AMLO.



’fugitiva del METATE, de uñas largas’, la destacada deportista Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte, CONADE, está demostrando no ser únicamente veloz para correcaminos, también para hacer magia, resulta que la flamante deportista, a esta altura de su gestión, presuntamente ha desaparecido 50 millones de pesos, también se le señala de pedir ’moches’, a proveedores particulares de servicios a la CONADE.

Al parecer a Lorenzo Córdova, madamas del Instituto Nacional Electoral INE, ya se le acerca la hora de dejar de disfrutar de la dulce vida, que ha tenido mediante el millonario presupuesto que disfruta como consejero principal del INE, que dicen llegó a ese cargo por su parentesco con el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa…Legisladores federales ya planean remplazarlo del mando en el INE, señalan Lorenzo Córdova, llego a esa importante obligación, más que por el parentesco con Felipe Calderón fue como premio por el fraude orquestado, en la elección presidencial entre la candidatura del Andrés M. López Obrador y Calderón Hinojosa, quien fue ungido presidente de México. (’La verdad siempre sale a luz, pero hasta entonces debemos seguir luchando y no con palabras sino con acciones’).