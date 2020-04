Telaraña Política

Bueno, después de haber celebrado el desastroso, ’un día sin mujeres’, en respuesta, ya vienen organizando un día sin hombres, tentativamente para el día 22 de junio del presente año. El objetivo es: cero presencias de masculinos en centros de trabajo, antros de vicio, en la calle. Etc., etc., etc.



Acción en respuesta al evento, ’Equidad de género’. ’Todo sea por el cotorreo, por darle gusto a la vagancia, o simplemente por cotorreo’. Si tomamos en cuenta que, en la Constitución Política de Los Estado Unidos Mexicanos, o sea en nuestro México, no establece, la ley, que las féminas tengan un tanto por ciento de derechos y, el sector masculino, sea beneficiado con otro tanto por ciento, mayor, y/o menor. Derechos y obligaciones, establecidos en nuestra Carta Magna, coinciden en igualdad ciudadana, pero en fin todo sea por perder en tiempo, y como los hombres no quieren ser menos pues a hacer ’el despadre masivo’. Ojalá y, sea sin enmascarados’. Por otro lado, según estadísticas policiales, se habla de cientos de féminas asesinadas, pero no se informa la cantidad de hombres que de manera cotidiana son asesinados en asaltos, y diversos ilícitos, crímenes que pueden rebasar, a féminas sacrificadas, aunque se debe reconocer, que el sacrificio de mujeres es más monstruoso, como consecuencia el castigo para los sádicos debe ser mayor.



La actriz Angélica Rivera, (popularmente conocida como la Gaviota), mujer que se ’alquilara’ por seis años para ser esposa del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, se rumora, aprovecho su distinción como primera dama, para hacerse de estratosférica fortuna en dólares. En redes sociales es señalada de haber comprado lujosa mansión denominada Castillo, en el país de Suiza, lujoso departamento en Miami. Y, se rumora que, al abandonar la residencia ex presidencial de los Pinos, la Gaviota acarreo hasta con los cubiertos por ser de plata, lo extraño es… que, a la fecha, Angélica Rivera, que yo sepa no es investigada por la Unidad de Inteligencia dirigida por Santiago Nieto, habrá parentesco político con la Gaviota. Quien con impunidad viene derrochando millones de pesos de dinero proveniente del pago de impuestos del pueblo mexicano.



Alfonso Ramírez Cuellar. Presidente nacional de morena, ordena marcaje permanente al gobernador Alfredo Del mazo, el propósito de Ramírez Cuellar es que morena gane la gubernatura del Estado de México, no permitir se la arrebaten como hicieron con Delfina. En la pasada contienda electoral en la cual los priistas mediante chanchullo se hicieron de la gubernatura mexiquense, en tanto los chamuscados priistas se declaran en pie de guerra para no dejar Pasar a los morenistas al Estado de México, y, en otras entidades donde gobiernan.



A, propósito del Estado de México, donde gobierna el priista Alfredo del MAZO, quien es calificado como el peor gobernante en la historia de esta entidad, jamás se ha ocupado de resolver las múltiples de mandas ciudadanas, esto a pesar de las variadas denuncias publicadas en los diversos medios informativos de todo nivel. Portavoces de la problemática cotidiana manifestada por el pueblo mexiquense. Contrario a solucionar la serie de demandas ciudadanas, el ejecutivo Alfredo del Mazo, se ha convertido en enemigo de la Libertad de Expresión’, como consecuencia ha soltado a sus canes contra representantes de medios de comunicación, a modo del resultado de su crítica, hacía Del Mazo, quien en respuesta ha soltado a su jauría contra comunicadores, declarándose enemigo de la ’Libertad de Expresión y manifestación, estipulado en nuestra Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos. Carta Magna, que gobernantes priistas y panistas se la han pasado por ’el Arco del Triunfo’. Quienes durante 87 años de sus gobiernos han saqueado a México. El priista del Mazo Maza no ha sido la excepción.



(Sin importar si ganamos o perdemos debemos saber que lo más importante es que estamos dando todo lo que tenemos de nuestra profesión con sinceridad. Siempre que pongamos el corazón en algo, esa cosa siempre florecerá).