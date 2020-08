Tele Urban Fest. Más de 80 estrellas en un evento histórico

Marcando la pauta en cuanto a entretenimiento digital se refiere y echando mano de las nuevas tendencias de comunicación derivadas del extendido confinamiento producto del COVID 19, Tele Urban se coloca a la vanguardia en la producción de shows musicales vía streaming, con el lanzamiento del Primer TELE URBAN FEST, la máxima fiesta de la música digital; evento gratuito que se pondrá al alcance del auditorio a través de la página de Facebook Tele Urban, además de extender su ventana de exhibición a Zoom de manera simultánea y posteriormente, llevará hasta los usuarios del Metrobus (CDMX, Edo Mex, Puebla, Guadalajara y Cancún), la repetición del magno espectáculo durante algunos días, convirtiendo así el Tele Urban Fest, en uno de los conciertos virtuales con mayor número de televidentes, toda vez que los alcances del circuito Tele Urban impactan mensualmente a más de 45 millones de usuarios en las plazas de exhibición.



De esta forma, Tele Urban contando con la participación de las más importantes personalidades de la música latinoamericana (en formato Desde Casa), ha logrado conjuntar un elenco multiestelar que abarca los géneros musicales más gustados y con mayor demanda en la industria del entretenimiento en México, convirtiendo al TELE URBAN FEST. Sin lugar a dudas, en el evento digital más grande, completo y plural en la industria musical.



Así las cosas, será este próximo 8 de agosto a partir de las 18:00 horas que Tele Urban, abrirá el magno espectáculo de la música streaming vía Facebook y Zoom, bajo la conducción de Joana Vega-Biestro y contando con más de 80 estrellas, representando los ritmos más trascendentes en el gusto popular: Los Ángeles Azules, Bronco, Pepe Aguilar, Anny B, Oskar Bakano y Jalado, Hispana, Mando, Paolo Rubboli, W Corona, Banda La Ejecutiva, Neto Bernal, Socios Del Rimo, Morat, Daniel Quien, Dana Paola, Taylor Díaz, Juan Solo, Okills, Kurt, Paty Cantú, Cali y el Dandee, Feid, Comisario, Hello Sea Horse, Lez, María León, Sandra Echeverría, Kinky, Elidian, Chucho Rivas, Karla Vallin, Jason Mraz, Milk Changes, Erika Ender, Charlie Rodd – Baker Grace, Playa Limbo, La Adictiva, Merenglass, Melanie C, Lupillo Rivera, Los Daniels, Leonel García, Leonardo Aguilar, Il Volo, Reyli Barba, Río Roma, Rebel Cats, Mitre, Latín Killers, Jenny & The Mexicats, Fonseca, Falmel, Arath Arce, Camilo, Callejo, Golden Ganga, La Gusana Ciega, Soul Parade, Rock & Lovers, Reik, Valentino, Nico Hernández, Matisse, Marco Mares, Lúa, Lanza Internacional, Lauv, La Isla Centeno, Instituto Mexicano Del Sonido, Gepe, Elefante, Carolina Ross, Ángela Aguilar, Los Caliz, Lali, Diablo Calavera, Chao, Caztro, Andrés Cepeda, Sobrino, Alex Cuba, Adexe y Nau, Camila, Alejandra Orozco, Miriam Solís y 8 Segundos.



La fiesta suprema de la música digital explotará vía Facebook y Zoom a través de Tele Urban este próximo 8 de agosto a partir de las 18:00 horas. Más de 80 estrellas en un solo evento; no faltes y se parte de lo que ya se considera como el más grandes festival streaming del momento. Tele Urban Fest.