Teletón lanza TV-rehabilitación y dispone espacios contra pandemia

12 mayo, 2020

Ciudad de México. 12 de mayo del 2020. Teletón en la Mañanera con AMLO, anunció que continuará desarrollando su misión por medio de TV – Rehabilitación, así mismo numeró un conjunto de espacios que serán destinados para atender la emergencia por pandemia de coronavirus.



Dichos espacios serán utilizados en diferentes modalidades, desde espacios con camas para atención, como es el caso del Estado de México, hasta atención psicológica, entre otras.



En el caso del hospital infantil, se detalla que este permanece abierto y que no se prevé ingrese en el esquema de pacientes con coronavirus.



En si mismo, recordó el titular del Teletón, la población infantil que está siendo atendida de cáncer es una población vulnerable al encontrarse inmunosuprimida.



Dar continuidad con las acciones en favor de las personas con discapacidad



En ese sentido se detalló que la TV-Rehabilitación forma parte de un acuerdo global de acciones para enfrentar la situación de emergencia sanitaria.



AMLO indicó que «En el caso de estos centros de rehabilitación lo que se necesite de camas y equipos, médicos, van a estar a cargo de las instituciones que sean responsables.



-«…, ya sea el IMSS, ISSSTE, el Insabi, los gobierno estatales», puntualizó el presidente.



Sin fines de lucro



El presidente subrayó que las acciones de Teletón son sin fines de lucro.



«Lo importante es que la fundación Teletón entrega estas instalaciones sin propósitos de lucro, es decir, no cobra, pone a disposición del sector salud y de los gobiernos estatales todas las instalaciones»: AMLO



Añadió que el acuerdo es parte de la suma de voluntades de cómo el sector público, privado y social, estamos trabajando en unidad para enfrentar la pandemia y salvar vidas.



-«(…), de esa forma, con humanismo y solidaridad»– precisó.



El Acuerdo



El presidente del patronato de la Fundación Teletón, Fernando Landeros, dijo los centros que serán operados por autoridades estatales en conjunto con IMSS, ISSSTE e Insabi.



El CRIT Coahuila se convierte en un centro de pruebas el gobierno serpa autoridad, en tanto que el CRIT Chiapas se reconvierte centro de atención psicológica.



Así mismo, CRIT Durango se reconvierte centro de consulta externa para covid.



Y el CRIT Tlalnepantla se reconvierte en hospital con 158 camas para pacientes no covid, listo para recibir pacientes.



Además el CRIT Hidalgo se reconvierte en hospital no covid y el de Guadalajara se reconvierte en centro de atención respiratoria.



Así mismo, los centros de Michoacán se reconvierte centro de consulta externa para pacientes no covid y Sonora se reconvierte en centro operativa de vigilancia epidemiológica.



En el caso de CRIT Veracruz, se reconvierte en centro de atención médica no extendida para pacientes no graves post covid.



Incluso en el caso del CRIT de La Paz, Baja California, se reconvierte en hospital de atención temprana para pacientes covid.



Y, el CRIT CdMx se reconvierte en hospital de atención temprana para covid con síntomas leves, además del CRIT Guanajuato que se reconvierte en hospital de atención temprana.



Adicionalmente en el caso del CRIT Guerrero este se reconvierte hospital con 60 camas para pacientes no covid-19.



En tanto que el CRIT Cd Neza se reconvierte en centro de atención temprana para covid.



Finalmente, CRIT Oaxaca se reconvierte en hospital infantil no covid y Puebla se reconvierte en hospital para pacientes leves no covid.



Heroínas y héroes, personal de enfermería: AMLO



Dia Internacional de enfermería. En México mayoría mujeres. «En este momento, son quienes están salvando vidas en los hospitales», subrayó el presidente



AMLO, reconocimiento a enfermeras

Regeneración, 12 de mayo del 2020. El presidente de México rindió homenaje a enfermeras y enfermeros, en el dia internacional de la enfermería. Subrayó, que son quienes están salvando vidas en los hospitales en estos días de pandemia.



AMLO llamó heroínas y héroes a personal de enfermería.



-«Comenzamos esta conferencia enviando una felicitación afectuosa, cariñosa a todas las enfermeras de nuestro país porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Enfermera»- declaró.



Desde Palacio Nacional dijo que es un momento difícil para todos por esta pandemia que afecta.



Y, «son las enfermeras, como les hemos llamado nuestras heroínas con los médicos, nuestros héroes, los que están en los hospitales salvando vidas»: AMLO



Y precisamente por lo anterior, el homenaje explícito: