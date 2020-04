Teletrabajo: los pros y los contras de trabajar desde casa

Trabajar desde casa se ha convertido en una necesidad para muchas personas en estos días con la epidemia de CoViD-19, que nos obliga a minimizar nuestros contactos con el mundo exterior. Si usted también lo ha experimentado, casi seguro que habrá apreciado los aspectos positivos del teletrabajo (en esta ocasión, en su variante menor de trabajo ágil, también conocida como trabajo inteligente): la posibilidad de despertarse un poco más tarde (porque no hay que aventurarse en el tráfico matutino), de ’olvidar’ corbatas, faldas, etc., y de trabajar desde su escritorio con una taza de café a su lado.



Pero, ¿conoce también los aspectos negativos? ¿Sabía usted, por ejemplo, que si es empleado de una empresa en la que la mayoría de sus colegas trabajan en la oficina, hacer carrera puede ser más difícil para usted? Este y otros aspectos han sido analizados en una investigación llevada a cabo por la Escuela de Administración Lally del Instituto Politécnico Rensselaer (EE.UU.), y publicada en el Journal of Vocational Behavior.



La carrera…

’¿Este estudio ayuda a responder a una pregunta crucial: puede el trabajo desde casa perjudicar su carrera? La respuesta es: depende de tu entorno de trabajo’, explica Timothy D. Golden, jefe de organización y gestión empresarial de la Escuela de Administración Lally y director del estudio. Según la investigación, realizada sobre una muestra de 405 empleados de la empresa, las posibilidades de ascender son mayores en las empresas donde el trabajo a distancia es una práctica común; por el contrario, en las empresas donde la mayoría de los empleados trabajan en la oficina, es más difícil para el teletrabajador obtener un ascenso. … y dinero.



La cuestión salarial es diferente: en primer lugar porque aquí entran en juego las diferencias contractuales entre ’teletrabajo’ (horario y puesto de trabajo fijos) y ’trabajo inteligente’ (un número limitado de días de trabajo fuera de la empresa). El estudio muestra que en los EE.UU., con igual antigüedad y horas trabajadas, los salarios son generalmente más bajos para el teletrabajo, y que la única manera de progresar es trabajar horas extras y ser visto en la oficina. De hecho, el estudio mostró que aquellos que trabajan la mayor parte de la semana desde casa, pero tienen un contacto más personal con sus superiores, también tienen más posibilidades de conseguir un ascenso que aquellos que no se presentan mucho en la empresa.



Quo