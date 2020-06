Televisoras son las que mandan en el futbol mexicano

+»Crimen», lo que hacen FMF y Liga Mx con balompié nacional, denuncia



+Advierte UdeG riesgo de revuelta por parte de los 12 equipos que conforman la naciente Liga de Expansión



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Mientras Leones Negros de la UdeG, que competirán en el Torneo de Expansión, advirtieron que si se decide que este nuevo circuito inicie el 24 de julio, igual que la Liga Mx y la Femenil, varios clubes amagarán con no participar, el polémico exdirectivo Emilio Maurer consideró que el balompié nacional ya perdió toda su credibilidad, incluso internacional, porque ’perpetraron un crimen: acabaron con nuestro deporte’, las decisiones que tomaron recientemente, en el seno de la Federación Mexicana de Futbol.



’Falta de tiempo para planeación, diferencias de criterios con la cúpula de la Liga, así como ausencia de aficionados en los estadios; pueden ser los argumentos que den pie a una revuelta de los 12 clubes que, a la fecha, están confirmados para ser parte del nuevo certamen’, alertó Alberto Castellanos, presidente del club felino, ante un sombrío panorama.



Por su parte, Maurer Espinosa, ex presidente de la Primera División –ahora Liga MX, y expropietario del club Puebla, argumentó que son sólo algunas de las muchas determinaciones que últimamente han contribuido a ensuciar la paupérrima reputación del futbol mexicano:



Eliminación del ascenso y el no descenso, desaparición de la Liga de Plata, así como mudanza de Monarcas a Mazatlán, y previamente la posibilidad de pagar, para no salir del máximo circuito del balompié local, y dejar de competir en los torneos de la Conmebol.



’Lo único que se ha logrado con esas decisiones es terminar con una enorme fuente de trabajo, es aniquilar la ilusión de los jugadores y la afición», aseveró.



Pero «¿qué podemos hacer si a fin de cuentas las televisoras son las que mandan?’, cuestionó en referencia a Televisa y TV-Azteca, propiedad de Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego –empresario consentido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador–, respectivamente, que atenazan al balompié nacional.



Mala imagen



Sobre el reciente cambio de nombre y sede del club Monarcas a Mazatlán, comentó:



’Esto ya está rompiendo toda ley, no hay un reglamento, y si lo existe, no lo respetan, eso tampoco debe ser, pues tanta mudanza lo único que provoca es desconfianza.»



Además, analizó, desperdician las sedes que dejan. ’Morelia era una muy buena plaza, la gente iba mucho al estadio; sin embargo, de buenas a primeras la dejaron sin equipo. Eso atentan contra la seriedad del futbol mexicano. Estos cambios repentinos de un lado para otro generan una mala imagen hacia todo el mundo.’



Agregó que la gestión de Yon de Luisa, al frente de la FMF, ’ha sido como todas las demás: se basan en lo que les dejó o no hacer Televisa, pues realmente no son autónomos.’



Esa televisora, a través de esbirros, encarceló durante 12 horas a Maurer, en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, en noviembre de 1993, acusado de supuesto fraude en contra de la FMF.



La realidad era otra: Francisco Ibarra y Maurer, quienes encabezaban la FMF, a principios de la década de los 90s, habían arrancado el control del balompié nacional a la dinastía Azcárraga. Y era un escarmiento para que, en un futuro, nadie osara hacer algo similar. Y así ha sido: Nadie ha vuelto a intentar.



’De Luisa y los que vendrán –sostuvo–, así como la mayoría de los que ya pasaron por ahí, son simples empleados de los dueños de los equipos. Pero más que nada de las televisoras. Que, desgraciadamente, siguen manejando el futbol mexicano, y mientras continúen haciéndolo, nuestro deporte dependerá de sus caprichos.’



Abundó:



’Es algo que nunca acabará. La única vez que terminamos con ese poder fue cuando llegó a la presidencia (de la FMF) Francisco Ibarra, y a la vicepresidencia su servidor, ése fue el momento en el que éramos independientes de las televisoras.’



Y reconoció, sin referirse a su encarcelamiento:



’Pero poco nos duró el gusto, pues ejercieron presión sobre los clubes, éstos nos dejaron de apoyar y se acabó.’



Finalmente, Maurer estimó que la nueva fase de repechaje para avanzar a la liguilla que se implementará a partir del torneo Apertura 2020 será algo positivo, pues servirá para paliar un poco todas las afectaciones, debido a la crisis económica provocada por el Covid-19.



Futbol mexicano en manos de Lutero del balón hace más de medio siglo: Televisa.