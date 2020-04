Tema obligado: Covid-19

La Pandemia del Covid-19 obliga inevitablemente a continuar opinando sobre el tema. Cualquier otro camino que se desee o pretenda explorar, desembocará en el mismo punto: Covid-19. Los tinteros siguen abasteciendo de materia prima para continuar sobre el tema obligado. Algunos otros temas se podrán abordar, sin embargo, en el tramo menos esperado se topará con Covid-19.



En nuestro país se ha decretado la Fase 3 del Covid-19. Etapa esperada tanto por la comunidad científica como del grueso de la población. Se anticipó por la autoridad sanitaria, que la Fase 3 sería la más intensa en cuanto a contagios y con mayor rapidez de diseminarse entre ciertos sectores de la población.



Allá por el mes de enero, cuando se empezaba a saber sobre su peligrosidad del virus, la Organización Mundial de la Salud (OMS), máxima autoridad del tema a nivel mundial, alertó del riesgo de expansión del virus y que podría desbordarse hasta convertirse en una epidemia.



Casi nadie le hizo caso. La alarma mundial en serio, la prendió China, aquel gigante asiático hoy día tan poderoso.



La misma OMS, en semanas, nuevamente alertó que el virus era tan letal que habría de tomar medidas precautorias urgentes. Y vea usted, nuevamente hicieron caso omiso al llamado casi hecho con vehemencia, implorando…



Cuando el virus salió de China y empezó a diseminarse en países cercanos a su origen, aun así, la terquedad, la necedad, de los países notificados como Francia, Italia y España por mencionar los más golpeados por la enfermedad, pagaron extremadamente caro su omisión sobre la presencia y letalidad. Y peor aún, ya teniéndolo en casa y padeciendo la agresividad del virus, sus gobiernos no le dieron la atención oportuna y adecuada. Los motivos y razones solo ellos lo saben. Lo cierto, que aún no salen de la crisis jamás vista después de la Segunda Guerra Mundial.

Lo anterior viene a cuento porque gobiernos y autoridades de diferentes niveles ya en América Latina (incluido EEUU), y con los devastadores antecedentes en países europeos, se resistieron, otros aún siguen en resistencia parcial a darle atención a lo que en semanas se convirtió en Pandemia.



En México, en su momento se levantaron voces exigiendo al gobierno federal saber qué se estaba haciendo sobre el tema. La respuesta pronta sin sustento fue: ’ya estamos preparados…’ caray, sin embargo, como siempre, los más aviesos percibieron que en realidad ni se conocía al respecto y lo que era peor, no se le estaba dando la importancia que merecía el asunto. ¡Así las cosas, de ese tamaño!



Fue tal la resistencia a aceptar algo inevitable y peligroso que solo las circunstancias obligaron al gobierno federal a empezar a reconocer a cuenta gotas, que en verdad existía un grave problema de salud pública. De nuevo, ¡caray! ¿qué necesidad había de retrasar el reconocimiento y tratamiento de la Pandemia que era inevitable su presencia en nuestro país, y otros de América Latina?



Y todavía, con la presión pública encima, el gobierno federal escatimando acciones para frenar el avance del virus. Y bueno como para calmar la crítica y señalamiento de la ciudadanía hacia el gobierno que señalaba no estar haciendo gran cosa al respecto, se atrevieron a mentir, sí, a mentir diciendo que no se preocupara la gente, ya el gobierno tenía todo en orden, bajo control. Como diciendo que solo esperaban la presencia masiva de la pandemia.

¡¡Y oh, sorpresa!! En momentos críticos, resulta - por la misma presión ciudadana y de los medios de comunicación – que tuvieron que decir que apenas estaban mandando a comprar los insumos requeridos para enfrentar esta pandemia. Otra vez, ¡¡caray, hágame usted favor…!! , cuanto cinismo y mentira. ¡Para maldita la cosa…!

Ahora, ya en plena Fase 3, y cuando esto se viene encima de todos, sin ver o distinguir clase social o credo religioso, anuncian ya, la saturación de camas para atender a contagiados de Covid-19. Cuando ya es demasiado tarde, enfrentaremos a la Pandemia a sabiendas que en la primera de cambios, el sistema de salud, se colapsará, sucumbirá ante la demanda de espacios adecuados para la atención de cientos, de miles de pacientes contagiados.

¿Por qué la autoridad no quiso y no supo actuar a tiempo? Con antecedentes recientes en otros países, aun así la autoridad fue omisa, negligente e incapaz de tomar medidas acordes a las circunstancias y eso que todavía no empieza lo verdaderamente grave y caótico, lo grave, lo demoledor, lo mortífero.

Y que conste que el comentario no es para alarmar, para asustar, para provocar pánico ni mucho menos.

¿Por qué la autoridad no le dio la importancia a la salud y sí, privilegió la imagen de quien debería ser el primero en salir a la defensa de los mexicanos? En una o dos semanas empezaremos a ver las consecuencias de los garrafales errores de quienes pudieron a tiempo, por lo menos disminuir el feroz golpeteo de esta inusitada Pandemia, que no supieron y no quisieron poner la atención oportuna y adecuada.

La necedad, lo terquedad, la ignorancia, la arrogancia y lo estúpido, costará miles de muertes que pudieron si no evitarse, sí, disminuirse significativamente.

¡¡ Claro, si tuviéramos un gobierno de personas preparadas, humanistas, sensibles, con visión social, que no estuvieran priorizando y pensando en su próximo puesto público, es decir, de tener un gobierno de la gente y para la gente!!

Otro gallo nos cantaría en las mañas…

Mientras tanto…¡¡ Que tenga usted, un excelente fin de semana!