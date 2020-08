Temas para reflexionar

SEGÚN CÁLCULOS, SE CONSIDERA QUE LAS REMESAS LLEGARÁN ESTE AÑO A MÁS DE LOS 37 MIL MILLONES DE DÓLARES, que benefician a más de un millón de familias de los trabajadores en el extranjero. Ellos en verdad se pueden considerar los salvadores de gran parte de la pobreza y marginación que al final de cuentas han sido los factores que les obligaron a salir del país para buscar mejores medios para el mejor vivir de sus familias. Los ’expulsados por el hambre y la desocupación’ son los salvadores de gran parte de la economía mexicana.



La tragedia en Beirut, Líbano, con la terrible explosión que se generó por las más de dos mil toneladas de nitratos acumulados en las bodegas desde hace más de seis años, nos debe hacer reflexionar sobre la importancia de la seguridad en los centros aduanales. Nadie se podría explicar las razones por las que por tantos años se permitió que se almacenaran, sin la seguridad requerida, tantas toneladas de nitratos explosivos y no podríamos decir que solamente ha sido por negligencia y también por corruptelas que ahora pagan los libaneses con más de cien muertos, más de 5 mil heridos y la destrucción de cientos de viviendas que arrojan que cerca de trescientos mil ciudadanos no tengan donde vivir en este momento.



Líbano pasa por un grave momento, una enorme crisis económica y un grave enfrentamiento político que ha puesto desde hace meses al gobierno en una crisis brutal que puede llegar a destitución de su dirigencia política, y con ello, volverse a generar aquellos momentos de violencia que han sumergido a Líbano en un estado grave para sobrevivir a pesar de que se considerara la ’Suiza del oriente’, porque ahí radicaban las fuerzas económicas que le daban vida y fortaleza a la nación.



Hoy, solamente quedan ruinas y daños, muertos heridos y millones de gente indignada por lo sucedido y esto provocará la confrontación política que podría llegar a dejar al país en una ruina política con graves consecuencias, porque los odios y resentimientos no se pueden superar de un día al otro.



En México, muchos se sorprenden de que AMLO, a pesar de todo, cuenta con un alto nivel de ’aprobación’ de parte de la sociedad y así, vemos cómo con enorme habilidad viene desmontando la confrontación con varios estados y de cómo los gobernadores en cada visita tratan de destacar que debemos, todos, estar ligados en la coordinación política, social y económica que lleva el gobierno federal al mando del Presidente, y ello muestra que en México, cuando menos por ahora, a pesar de los esfuerzos que realizan algunos opositores que se quedan en las quejas y los gritos, no han prosperado la desconfianza y el resentimiento en contra del Presidente y de su proyecto y esto tiene un alto valor porque nos muestra que, AMLO, solito, solitito, sin los apoyos de ’morenistas’ que andan de la greña y en la búsqueda de puestos y presupuestos, sabe sortear los graves tiempos que vivimos… y esto es bueno para todos, a pesar del enorme riesgo que representa el enorme poder concentrado en el Presidente al que debemos cuidar, porque teniendo algún problema o falla en su salud o seguridad, todo en el país se puede descomponer y generar una enorme crisis política a nivel nacional… un tema para meditarse.



