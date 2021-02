Teme Ancira a la 4T y ofrece 219 MDD además de delatar cómplices por su libertad

Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), habría acordado un pago de 219 millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex), a fin de evitar que la Fiscalía General de la República (FGR) le impute el delito de lavado de dinero por el caso de la planta de Agronitrogenados.



De acuerdo con información de medios nacionales, Ancira habría acordado con el representante legal de Pemex entregar hasta 219 millones de dólares para reparar el daño, por lo que el Juez de control Artemio Zúñiga decretó un receso de la audiencia.



Hasta el momento, la FGR no se ha expresado sobre del caso. Se espera que si Pemex y la FGR aceptan el pago, el empresario salga de prisión este mismo martes.



En noviembre de 2020 trascendió que Ancira estaba dispuesto a pagar al Estado mexicano 200 millones de dólares a cubrir en cuatro años a cambio de no ser extraditado desde España, donde estaba detenido desde mayo de 2019.



Ancira está imputado por lavado de dinero, ya que supuestamente entregó un soborno de 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex con Enrique Peña Nieto, con el fin de que facilitara la compra de la planta de Agronitrogenados en 2013.



Sin embargo, la FGR señaló el costo que Pemex pagó por la planta, alrededor de 273 millones, es 10 veces más que el costo real; a la par, denunció que el dinero entregado por Ancira habría sido utilizado por Lozoya para comprar su casa en Lomas de Bezares en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.



La investigación contra Ancira se originó por una denuncia que la petrolera presentó en marzo de 2019. Meses después el empresario escapó del país hacia España, ahí fue detenido en 2020 y en diciembre pasado perdió el último recursos para evitar la deportación.



El pasado jueves un avión de la FGR se trasladó a Mallorca, España, para devolverlo a territorio mexicano. Posteriormente, un Juez federal le dictó prisión preventiva.



El Juez de Control del Reclusorio Norte, Artemio Zúñiga, consideró que existe riesgo de que Ancira pudiera darse a la fuga por lo que el empresario permanecerá en ’prisión preventiva justificada’ hasta que se defina su situación jurídica, lo cual ocurrirá el próximo martes cuando se resuelva si Ancira es vinculado o no a proceso.



AMLO PIDE QUE PAGUE



Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración busca, en el juicio contra empresario Alonso Ancira Elizondo, que se devuelva ’todo lo que se sustrajo del erario’.



’No vamos a dejar de insistir cuando se trata de actos de corrupción, si no se repara el daño nosotros no podemos quedarnos callados y con los brazos cruzados. No hay persecución para nadie, pero tampoco impunidad’, aseguró el mandatario esta mañana en conferencia de prensa.



Explicó que Pemex y la Fiscalía General de la República tendrán que resolver la cantidad del monto que se debe regresar por el sobreprecio de Agronitrogenados (200 mil pesos) y con una reparación del daño, la autoridad competente deberá determinar si también hay un castigo penal.



’Lo que queremos es que devuelvan lo que se sustrajo del erario. Porque nosotros no vamos a dejar de insistir cuando se trata de actos de corrupción. Si no se repara el daño, no podemos quedarnos callados ni con los brazos cruzados’, planteó.



El Presidente López Obrador aseguró que quienes compraron la empresa le enviaron una carta en la que se comprometían a pagar el recurso pagado por Pemex a sobreprecio. ’La autoridad lo va a decidir. Lo que queremos es que regrese ese dinero. Que lo entregue al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado’, finalizó.



Apenas el 5 de febrero la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó que Ancira Elizondo puede acogerse a un criterio de oportunidad, pero tendrá que devolver los 200 millones de dólares del sobreprecio de la venta de la planta chatarra de Agronitrogenados. ’Devolviendo precisamente estos recursos, es aceptar efectivamente que hubo un tema de sobreprecio y hubo un tema de enriquecimiento indebido’, comentó.



Recordó que el precio en el que AHMSA vendió a Pemex en 2013 fue muy superior a lo que los avalúos habrían establecido. ’Lo que se pagó por esta planta fue muy superior a los avalúos y lo que realmente está en la planta, parece que la planta es más chatarra que otra cosa’, refirió.