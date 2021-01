Teme Penchyna: le aprehendieron dos subordinados por fraude de 5 mil millones

No son días tranquilos para David Penchyna Grub, exdirector general del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para el Trabajador (Infonavit), toda vez que dos de sus exsubordinados permanecen en una cárcel federal por Delincuencia Organizada.



La orden es producto de la causa penal 469/2020 por los delitos de Delincuencia organizada y Operaciones con recursos ilícitos, a solicitud de los hechos investigados en las carpetas FGR/SEIDO/UEIORPIFAM/CGII/EILIII 406/2020 y FED/SEIDO/UEIORPIF/FAMCDMX/0000395/2020.



La razón, una indemnización otorgada de forma ilegal en 2017 a la empresa israelí Telra Realty por 5 mil millones de pesos, la cual, nunca tuvo razón de ser en función de que no prestó servicio alguno.



Sin embargo, el Consejo de Administración de Infonavit integrado por Carlos Aceves del Olmo, Filemón Arcos, Marco Antonio Bazarte, Rafael Oriol Salgado, José Carlos Torres, Arturo Contreras, Fernando Salgado, Eduardo Vázquez, Armando Vera, Abelardo Carrillo, Gustavo de Hoyos, Manuel Herrera, Ricardo Navarro, Enrique Solana, Héctor Jesús Aguirre, David Roberto Anda, José Manuel López Campos y Carlos Guillermo Medina autorizaron de forma unánime la solicitud presentada por Penchyna Grub.



Fue el pasado 6 de enero cuando Omar Cedillo Villavicencio, secretario general del Infonavit, así como Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, excoordinador general jurídico, ambos al servicio de David Pecnhyna, fueron capturados por policías federales ministeriales y posteriormente llevados al penal federal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. El pasado 10 de enero se celebró su audiencia inicial para vincularlos a proceso.



Los empresarios Teófilo y Rafael Zaga Tawil, además de Elíaz Zaga Hanono, regresaron 2 mil millones de pesos en febrero pasado, presumiéndose cooperación con las autoridades para reducir su pena; pese a ello, la autoridad también cumplimentará una orden de aprehensión en su contra.



De acuerdo con información no confirmada del asunto judicial, se presume que los restantes 3 mil millones de pesos habrían sido repartidos entre los funcionarios de Infonavit, lo que dejaría a Penchyna como cabeza del esquema.



Los presos Villavicencio y Cerda Erdmann firmaron un contrato de transacción con la empresa Telra Realty en el que el Infonavit se comprometía a indemnizarla por 5 mil millones de pesos; mismo que fue operado por Penchyna para que el consejo de administración lo autorizara por unanimidad.



La orden de aprehensión de 59 hojas filtrada a medios tiene tachados los nombres de los tres empresarios hacia los que no se ha podido cumplimentar, quedando ilegibles para no entorpecer la acción judicial. Será decisión de los abogados de los hoy presos si estos declararán en contra de todos los que estuvieron involucrados para obtener un criterio de oportunidad.