Temen fuerte aumento de embarazos de adolescentes por cuarentena en AL

Panamá. 26 Jun 2020.-La crisis producida por la pandemia puede hacer retroceder varias décadas los avances alcanzados en educación para las niñas en América Latina y el Caribe, advirtió ayer la organización humanitaria Plan Internacional.



Según esta organización, la cuarentena dejó a 95 por ciento de los estudiantes alejados de los servicios de educación.



Además, muchos padres han perdido sus trabajos por la crisis económica generada por la pandemia, lo que hace más difícil pagar los estudios de las niñas.



Se estima que la brecha de género en términos de acceso a la educación podría ampliarse, retrocediendo décadas y dejando atrás los logros ya obtenidos, dijo Janaina Hirata, especialista regional de Educación en Emergencias de Plan Internacional.



Las familias han visto reducir sus ingresos, por lo que los padres y madres no podrán costear el valor de los estudios o dejarán a sus hijas al cuidado de la casa y la familia, realizando las labores domésticas mientras ellos salen a trabajar, indicó Hirata.



Los gobiernos latinoamericanos deben tomar medidas urgentes que garanticen que las niñas retomen el ciclo escolar, agregó en un comunicado distribuido desde la oficina de Plan Internacional en Panamá.



Esta organización no gubernamental también teme que se produzca un aumento de los embarazos en adolescentes, violencia sexual y matrimonios y uniones infantiles durante la cuarentena, dramas que se verían agravados al permitir a las niñas que dejen de ir a la escuela.



América Latina tiene 103 mil 426 muertes y casi 2 millones 237 mil contagios aun sin llegar al pico de la pandemia, advirtió la Organización Mundial de la Salud.



Brasil, México, Perú y Chile son los países latinoamericanos más castigados, mientras en Centroamérica hay una transmisión generalizada del virus, según la Organización Panamericana de la Salud.



En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro señaló que podría haber contraído Covid-19 previamente y que se realizaría otra prueba de detección después de haber dado negativo varias veces.



Bolsonaro ha dicho que dio negativo en dos oportunidades, pero enfrenta una batalla legal para detener la publicación de los resultados de las pruebas de hospital, planteando interrogantes sobre si pudo haberse infectado.



En Perú, el gobierno y las clínicas privadas llegaron a un acuerdo sobre el costo de atención a pacientes de Covid-19 mediante una tarifa única tras la advertencia del presidente Martín Vizcarra de intervenir.



Más de 20 millones de estadunidenses, entre 5 y 8 por ciento, podrían haber sido infectados por el coronavirus, 10 veces más que las cifras oficiales, lo que indica que hay muchas personas sin síntomas o que han tenido la enfermedad, estimó el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, quien comentó que la pandemia está lejos de estar controlada.



La población estadunidense suma cerca de 329.8 millones de personas y la cantidad de infectados oscila entre 16.5 y 26.4 millones, según esta estimación con base en pruebas serológicas.



Los fuertes incrementos de contagios en Estados Unidos posiblemente obligarán a ordenar cierres de empresas y confinamientos en ciertas áreas del país, pero no se producirá una paralización nacional, dijo el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow.



Estados Unidos registró 36 mil contagios de Covid-19 el martes, su segundo mayor incremento desde inicios de marzo.



Texas decidió detener temporalmente la reapertura por el aumento de casos y de las hospitalizaciones.



Las nuevas peticiones para acceder al seguro de desempleo en Estados Unidos sumaron 1.48 millones la semana pasada, dijo ayer el Departamento del Trabajo.

Fuente: La jornada