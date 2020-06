Temen repunte de contagios en Nezahualcóyotl por prepotencia de la jefa de Vía Pública

Por Luis Ayala Ramos



Nezahualcóyotl, Méx.- 21 de junio 2020.- Comerciantes establecidos y locatarios de mercados públicos de Nezahualcóyotl, manifestaron su preocupación porque se incrementen los contagios por las medidas arbitrarias anunciadas por la Jefa de Vía Publica María Gener Jaimes Castañeda, quien a espaldas del presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa pretende acomodar a cientos de ambulantes a unos pasos de los centros de abasto popular.



De acuerdo con denuncias de mesas directivas y comerciantes fijos establecidas en las cercanías de los mercados, la funcionaria municipal pretende acomodar a los vendedores ambulantes junto a los mercados, incluso invadiendo los espacios que son utilizados para estacionamiento de los clientes.



Esta situación, propiciará que la movilidad se complique en todas las colonias donde hay mercados, lo cual obligaría a los clientes a estacionarse más lejos y exponerse a que les roben sus vehículos.

Cabe recordar que desde que inicio la contingencia sanitaria por la pandemia, casi el 95 por ciento de los locales han permanecido cerrados y esperan que cuando la pandemia ceda puedan abrir poco a poco los negocios que no son prioritarios.



Lo mismo ocurre con tianguistas y comerciantes ambulantes que no ofrecen productos de la canasta básica, los cuales esperan que el semáforo Covid-19 deje de ser rojo para que puedan volver a trabajar.



Esto ha sido aprovechado por María Gener, según lo dicho por locatarios, pues en el marco del reordenamiento que debe realizarse por la nueva normalidad, aprovechar la situación para acomodar a su conveniencia los puestos ambulantes junto a los mercados, violando el propio bando municipal y sin haber informado su decisión su jefe, el presidente municipal, quien se ha esforzado por que los efectos de la pandemia afecten lo menos posible a los habitantes de Nezahualcóyotl.



Gener Jaimes esta a punto de generar un conflicto social y enfrentamiento entre comerciantes establecidos con ambulantes y las consecuencias políticas la tendrá que enfrentar el alcalde, Juan Hugo de la Rosa.



La prepotencia de dicha funcionaria ha llegado a grado de negarse atender las inquietudes al respecto, argumentando que los cajones de estacionamiento no son de los mercados y que son vía pública, por tanto, ella puede hacer lo que se le venga en gana.



Tal parece que María Gener ignora o le importa poco que al instalar ambulantes en las puertas de los mercados esta destinando a la quiebra a miles de locatarios pues los clientes dejarán de entrar a los centros de abasto que por muchos años el alcalde ha apoyado para que subsistan a pesar de la competencia desleal de las tiendas comerciales y minisúper.