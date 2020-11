¿Temor ante posible repunte o rebrote de COVID-19?

Europa, claro ejemplo de torpeza sanitaria de autoridades e insensatez humana



¿Será necesario el toque de queda en el país, en especial en la ciudad de México?



Depende más en las personas, en las poblaciones y en las mismas autoridades, sean capitalinas o de los estados para poder disipar esta preocupación.



Por lo tanto, habrá otra semana más para el caso de la CDMX, en naranja, con restricciones en horario de restaurantes, casinos y gimnasios, por el momento, principalmente.



De hecho, no basta la cautela de Claudia Sheinbaum para hacer entrar en razón a la ciudadanía a que persiste el peligro de caer en un repunte o rebrote del COVID-19, por no usar cubrebocas; por no aplicar la sana distancia, por no lavarse las manos y, lo peor, evitar concentraciones públicas y privadas.



Está estrictamente prohibida la operación de bares, antros y cantinas, a menos que funcionen solo como restaurantes, y habrá una reducción en el límite de personas permitidas en eventos que se realizan en hoteles, con tan solo 10 personas en espacios cerrados y 25 personas en espacios abiertos. Pero, el uso de cubrebocas es obligatorio y se deben respetar las medidas sanitarias, de acuerdo a las autoridades capitalinas.



Estas ’recomendaciones’ oficiales, al parecer no dieron resultado anteriormente, porque, con sus mismos datos, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, dio a conocer que del 11 de octubre al 6 de noviembre ’pasamos de 2,607 personas hospitalizadas a 2,923. Es decir un aumento de 316 personas’.



Europa bajo el manto pandémico



En Europa, en especial en Francia, en Italia y en España, por ejemplo, la pandemia no cesa y se presentan miles de casos diariamente. Existen tremendos repuntes de coronavirus. Los hospitales se saturan. Ahora, implementan, o mejor dicho, imponen nuevas restricciones en un intento de detener de nueva cuenta la propagación del virus.



Se va extendiendo cada vez más por el continente europeo, con una segunda oleada de contagios. Tanto así que, ya hasta se ha decretado algo parecido al toque de queda, con horarios establecidos para salir a las calles.



Nadie quiere esto en México. Pero, la irresponsabilidad ciudadana parece que no se detiene.



Indigencia periodística



Por otro lado, es una lástima que medios informativos, de prestigio, escritos o electrónicos, cada vez pierdan, poco a poco, su autonomía, independencia, credibilidad y sean -cada vez-, al parecer, más sujetados.



Poco a poco, se han perdido espacios críticos y profesionales. Sin duda, hay una labor tremenda detrás de todo esto. Aparte de los muy lamentables asesinatos de periodistas, muchos de ellos sin resolverse todavía por parte de las autoridades correspondientes; persiste el acoso y los despidos en los centros laborales de esta profesión.



Y, no solamente en medios de comunicación privados, sean escritos o electrónicos (Televisión, radio y digitales), se han dado también estas ’irregularidades’ contra periodistas en las dependencias del gobierno federal, principalmente. Por ejemplo, en varias Secretarias e Instituciones del estado, sigilosamente se han dado a la tarea de despedir (correr, desde hace 2 años), a profesionistas del teclado. En muchos casos, sin apego a la ley laboral.



Entonces, ¿hacía donde va el periodismo? Pues, al parecer, a sobrevivir.

¿Qué hay medios informativos chairos o fifís?... La mayoría no percibe así esta invención… más bien, hay todavía medios informativos críticos, profesionales, serios, fieles a su ’línea editorial’.



Hoy, se ha visto como se utiliza en el medio informativo oficial los mismos métodos de comunicación que aplicaron los gobiernos priistas y panistas. No hay nada novedoso. Dicen, la misma gata nada más que revolcada.



Retruécano de senadora morenista



La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena, y su retruécano. Ahora, se pronunció por ’establecer principios y bases para garantizar el goce y ejercicio efectivo del derecho a la alimentación adecuada para todas las personas, que determine la coordinación entre autoridades de todos los niveles de gobierno y ámbitos de competencia para cumplir con este objetivo’.



O sea, sueña con sumar voluntades con todas las fuerzas políticas para crear una ley general que garantice que todos los mexicanos puedan comer (sic…). Al parecer, la legisladora se olvido que antes que nada, el Presidente debe estar de acuerdo o dar su visto bueno. Lo demás, es tiempo y verbo perdido.



Correo: [email protected]



¡Ni Chairo, ni Fifí, mucho menos traidor…!