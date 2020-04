Temporada de encuestas y medición de simpatías

A nueve meses de que los partidos políticos definan sus candidatos para la gubernatura de Guerrero, es claro que se darán a conocer varias encuestas; algunas creíbles y otras muy alejadas de la realidad.

De hecho, las últimas mediciones públicas revelan escenarios reñidos —y otros no tanto— para los abanderados de los distintos partidos.

Este miércoles, por ejemplo, la consultora Comunicación Política, especializada en comunicación política y empresarial, campañas electorales y estrategia gubernamental –con sede en Monterrey, Nuevo León–, publicó una encuesta que realizó recientemente para conocer quién es el favorito del PRI para la elección de gobernador.

¿Y qué creen?

Hubo empate técnico.

Comunicación Política señala que se realizaron 1000 encuestas telefónicas, con un nivel de confianza de 95% y con un margen de error de +3.1 puntos porcentuales.

El secretario de Desarrollo Social estatal, Mario Moreno Arcos, obtuvo 7.37%; el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán 7.08 %, y el senador Manuel Añorve Baño 6.49 por ciento.

En la encuesta fueron incluidos los nombres de los diputados Alicia Zamora Villalva y Héctor Apreza Patrón, quienes obtuvieron el 3.38 y el 2.46 por ciento, respectivamente.

El 16.91 por ciento declaró que no sabe y el 55.86% respondió que por ninguno.

Es claro que Guerrero es un estado con fuerte presencia de la izquierda. Aunque debe quedar claro también que la izquierda no está unida en este momento, ya que el PRD ha señalado que no se aliará con Morena y que irá con candidato propio o con un externo; y el PT, a través de su dirigente estatal, Victoriano Wences Real, ha declarado a los medios de comunicación que su partido está analizando si se une con Morena o van solos, como ocurrió en el pasado proceso electoral local, y que lograron cerca de 110 mil votos.

El PRI hará todo lo posible para retener el poder en Guerrero, pero todo va a depender de quien es su candidato. Si postula al que más negativos tiene y con varias derrotas acumuladas en los últimos años, simple y sencillamente no tiene nada que hacer en la contienda electoral.

Sin duda, Morena es el partido que encabeza las encuestas de cara a la elección de 2021. Pero tiene un serio problema: sus dirigentes están confrontados. Además, el senador Félix Salgado Macedonio y el delegado del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, no garantizan la unidad. Se detestan.

Es obvio que el inquilino de Palacio Nacional ve muy bien al empresario y ex alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, su amigo y uno de los personajes que lo apoyó en los momentos más difíciles de su carrera política.

Mario Moreno Arcos sería un buen candidato del PRI, ya que se ha formado desde abajo y es el único de los aspirantes que no ha perdido en las urnas. Por el contrario, ha ganado seis elecciones.

Si la consultora Comunicación Política le da una ligera ventaja es porque es un político conocido en los 81 municipios de la entidad y por las bases de su partido. Y, lo más importante, es conocido por su sencillez y por realizar un buen trabajo como servidor público.

Insisto, durante las semanas que vienen e independientemente del Coronavirus, se darán a conocer más encuestas y medición de simpatías en Guerrero y en los otros 14 estados en donde se renovarán gubernaturas.

ENTRE OTRAS COSAS… A través de un comunicado, la UAGro manifestó este jueves su apoyo, solidaridad y respaldo institucional a Diana Guevara Gracida, estudiante de la Facultad de Derecho que fue hacer movilidad en la Universidad Complutense de Madrid y que presuntamente resultó positiva por el Covid-19.

Resulta que luego de su regreso de España, la joven estudiante ha sido objeto de falsos señalamientos públicos de las autoridades del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, por lo que la máxima casa de estudios de la entidad les solicitó que se retracten y le ofrezcan una disculpa pública.

El martes 17, Diana Guevara dio su versión en las redes sociales, destacando lo siguiente:

’Me encuentro muy bien de salud, no me hubiera regresado de no sentirme así, no tengo NINGÚN síntoma como aseguran aunque salí positivo, es la realidad, y mi familia también está muy bien, las chicas que vivían conmigo en Madrid se encuentra también muy bien, sin ningún síntoma, sin embargo estamos aislados y lo seguiremos estando. Agradezco a los que de verdad se preocupan por mí y por mi familia, y agradezco al Rector de mi Universidad (Javier Saldaña Almazán) el apoyo brindado, él ha estado al tanto de mi situación’.

