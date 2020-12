Tendencias Toxicas (Progresivas)

La codependencia, una adicción silenciosa. -

Esta es una enfermedad cruel, progresiva y mortal; no distingue igual que el alcoholismo edades, credo, o posición social, es propiamente una adicción a las personas, es decir dependemos de una o más personas para ser felices, necesitamos de una relación tóxica para sentirnos bien, requerimos de la adrenalina que genera la mala comunicación, propia de esta sociedad enferma, en decadencia que nadie quiere ver, ni nadie quiere atender, los niños desde temprana edad se les enseña lo que es la codependencia, ellos ejercen el control sobre sus amistades, son niñas que prohíben que te juntes con Lupita, Juanita o Lety, son niñas que les prohíben a sus amigas a ir a determinada fiesta o determinado evento, estas niñas toxicas, en consecuencia son las que establecen noviazgos enfermizos, la codependencia, es sinónimo de control, manipulación, extorsión emocional, se da en los ámbitos escolares y laborales donde la mayoría de la gente confunde lo que es una verdadera amistad, no se da cuenta de la magnitud de esta enfermedad hasta que empiezan a aflorar las consecuencias tales como: Depresión, Abuso en las sustancias tóxicas debido a que muchos codependientes se refugian en el alcohol o los fármacos para aligerar sus penas, equivocadamente se justifican unos a otros echándose las culpas mutuas sin que nadie comprenda lo terrible que es esta enfermedad.



Parejas Disparejas. -

Yo no entendí porque todas mis parejas fueron relaciones enfermas, tóxicas. En mi primer matrimonio el conflicto diario era el pan nuestro de cada día, peleábamos por todo y por nada, habíamos marcado abuso en el control, la manipulación y el chantaje desde que salía el sol hasta que se metía, nos la pasábamos peleando en donde fuera, como fuera siendo esto un desgaste emocional tremendo, donde del supuesto amor nos íbamos al odio, la violencia y la agresión, cuando me caso con mi actual esposa la triste historia se repite agregado y aumentado, llegue a considerar muy seriamente que mi matrimonio era el mismo infierno, como el anterior, solo había cambiado de diablo, en la actualidad llevamos 29 años de novios, 28 de casados, nuestra relación después de haber sido híper enferma, ahora sin duda alguna, es una excelente relación con muchas cosas buenas sobre todo el respeto, la comprensión, pero cuando este matrimonio en sus inicios hubo quienes apostaron a que no duraríamos, hoy hay pleitos pero nada que ver con la intensidad de antes, cometíamos errores como el de involucrar a la familia buscando alianzas, simpatizantes, sin duda la aprobación, nos llenamos de resentimientos, todo este conflicto estaba atascado en un callejón sin salida, la codependencia se distinguía en el control, en el constante interrogatorio de dónde estás?, con quien estas?, que estás haciendo?, porque no me avisas? la verdad de las cosas era un verdadero fastidio, en lo personal yo era un hostigador de primera, al grado tal de prohibir su manera de ser, de pensar, de prohibirle amistades y temas a tratar. Mi control hacia ella era total, mi mujer que no canta mal las rancheras se adueñó de mi vida, por años mantuvimos una relación muy enferma, tóxica y altamente adictiva. No hay mal que dure cien años, ni enfermo que los aguante.-



El Macho típico mexicano.-

El tipo raro, aislado, incomunicado, egocéntrico con cara de palo o de pocos amigos, mostrar inconformidad, malestar, sin saber porque, tajante, autoritario, controlador, manipulador, mentiroso, gritón, pedante sin la más mínima pizca de humildad, orgulloso, altanero, todo un cumulo de defectos de carácter, nefastos patrones de conducta, comandados por mis egos, mi gran ego que siempre me distinguió hicieron que la vida que le di a mi mujer fuera un verdadero martirio, de repente, en ella surgiera el hembrismo, exactamente lo mismo que yo, pero en ella y como dice el dicho entre mula y mula nomas las patadas se oyen, claro que los pleitos no solamente eran eternos sino insoportables. Ahora comprendo que cuando yo digo rojo, ella dice verde o al revés, comprendo el porqué de esta diferencia de caracteres, pude conocer a Ernesto, a mi enfermedad. La codependencia es una enfermedad que todos tenemos pero no todos trabajamos en ella, la codependencia, es contagiosa y crece en una espiral ascendente, es la soberbia el comandante en jefe, los apegos, una manera estúpida de pensar de cómo deben de ser las cosas, hoy en mí, caso después de haber trabajado en mis propios libros como el de Parejas Disparejas, Secuestrada por un Neurótico o en el De ayer y Hoy, sé que mi enfermedad, es una enfermedad emocional, espiritual, puedo ver con claridad la dimensión de este mal en muchísimas personas, con la gran diferencia de que no se dan la oportunidad de trascender, pasan los años, el costal de los resentimientos crece y crece.- Nadie sabe lo que pesa el muerto, solo el que lo va cargando.-



Matrimonios en Conflicto.-

Las emociones están a flor de piel, nadie nos enseña a mantener la calma ante las turbulencias, no se nos dan herramientas para evitar intoxicarnos, en los ámbitos laborales somos víctimas del cumulo de resentimientos que afloran en el medio ambiente, la gente es chismosa, intrigaos, descalifica, devalúa, desvirtúa y en un instante es capaz de desintegrar la imagen de una persona, la misma enfermedad emocional los obliga a dudar de todo, a emitir falsos juicios sobre hechos, en eventos, no existe una ambiente laboral en armonía porque hay una guerra de egos, un conflicto emocional que provoca estrés, desgaste, por desgracia la gente enferma hace sus propias alianzas con personas igualmente intoxicadas, todo ello podría estar bien, pero lo malo es que una mujer toxica, enferma, neurótica, daña severamente su matrimonio, a sus hijos, tarde que temprano habrá de pagar sus propias consecuencias, porque en esta vida es como cuando entras a un restaurante; nadie se va sin pagar, como dice el dicho y dice bien el que la hace la paga..- No hagas a otros lo que a ti no te gustan que te hagan.-



El Príncipe que se convirtió en Sapo.-

Cuando todo es color de rosa en el noviazgo entramos a una etapa mágica por decirlo así, es una sensación muy grata el sentirse enamorado, te motivan las canciones, el chatear, el escuchar su voz, el decirle cosas bonitas, el tener detalles, claro el hablarle al oído y decirle: mi vida, mi amor, mi reina, mi pedacito, mi pedorrita, de repente como en el cuento de las hadas, surge el sapo, como en mi caso, ese príncipe, cambia frases, lenguaje, estilos. – Estúpida, babosa.- Eres una Inútil, No te Soporto.- Me tienes Harto. - Lárgate a la Fregada y ese sapo rompe con el encanto, pero la princesa se convierte en una gran neurótica, iracunda, explosiva, amargada, en rana, este cuento de hadas termina propiamente en una película de terror AAA, al pasar del tiempo te das cuenta que te hacen falta los gritos, que te hace falta las ridiculizaciones, las humillaciones, las mentadas de madre, la apatía, la frialdad, todo este sello que implica una relación toxica.