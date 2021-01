¿Tendrá el PAN su segunda gobernadora?

Acción Nacional es un partido señalado por su aparente misoginia, ya que su conservadurismo lo lleva a adoptar actitudes que no son coherentes con los tiempos actuales.



Con todo y ello, cuenta con destacadas mujeres que se mantienen leales a su permanencia en dicho partido, aunque no están de acuerdo con el relegamiento de que son objeto en cierto tipo de candidaturas, donde se privilegia más a los hombres.



Es cierto que desde hace muchos años prevalece, por ley, la equidad de género y que el último de los reductos que mantenían los varones en todos los partidos, las gubernaturas, fue derribado con vistas a la siguiente elección, la de junio de 2021.



De esta manera, para el futuro en todos los cargos de elección popular deberá prevalecer la equidad de género, con excepción de la Presidencia de la República.



Así en los comicios del 6 de junio de 2021, los partidos contendientes deberán presentar un mínimo de siete mujeres candidatas a gobernador en los 15 estados en que se celebrará este tipo de elección.



Hasta ahora, el único partido que cumple con la regla es Morena, mientras que los restantes nueve sufren para completar la cuota.



Resulta raro que el PAN presente a una candidata competitiva para gobernadora, ya que las pocas ocasiones en que lo ha hecho, resultó derrotada, como son los casos de Josefina Vázquez Mota en el Estado de México; Ana Teresa Aranda en Puebla; Ana Rosa Payán en Yucatán; Sonia Mendoza en San Luis Potosí y Luisa María Calderón, en Michoacán, en un par de ocasiones, todas resultaron derrotadas por amplia ventaja. Con la excepción de Martha Erika Alonso, la primera gobernadora con militancia panista, quien tuvo un gobierno efímero de menos de 20 días, las mujeres candidatas del PAN a gobernadoras han mostrado poca efectividad en las urnas.



Tal vez esa sea una explicación del por qué los panistas no arriesgan más con mujeres candidatas que inician con amplias posibilidades y ven desaparecer su sueño al poco tiempo, cuando los electores no les otorgan el voto suficiente para el triunfo.



En los próximos comicios para gobernador, los panistas cuentan con una nueva joya que les podría proporcionar su segunda victoria estatal y convertirse en la segunda mujer gobernadora del partido blanquiazul. María Eugenia (Maru) Campos Galván, aunque tendrá que enfrentar varios obstáculos para conseguir la victoria.



Maru Campos es una figura popular de la política en Chihuahua, donde ha sabido de triunfos y fracasos, aunque en los tiempos recientes, los electores la han favorecido con su respaldo como fue el hecho de ganar la alcaldía de la capital y reelegirse tres años después. Antes de eso, perdió en 2012 como candidata a diputada federal.



El domingo pasado resultó ganadora en una elección interna, donde se impuso a Gustavo E. Madero Muñoz, lo que la convierte en la candidata a gobernadora, donde tendrá varios escollos: se enfrentará a un candidato de Morena empoderado, como es Juan Carlos Loera de la Rosa, quien venía fungiendo como delegado federal en la entidad.



También se enfrentará al rencor que siente hacia su persona el gobernador Javier Corral Jurado, cuyo gobierno tiene una denuncia penal en su contra y tratará de ejecutarla durante la campaña. Corral Jurado puso todas las trabas posibles para su candidatura y alentó al ex dirigente nacional del PAN, Gustavo E. Madero, quien fue vencido con amplitud.



Precisamente las diferencias entre la militancia panista en el estado pueden inclinar la balanza en contra de Maru, así como también que su principal adversario (Juan Carlos Loera) es nativo de Ciudad Juárez, población en la que se concentra el 40 por ciento del electorado.



También se enfrentará a otra mujer en las urnas, la priista Graciela Ortiz, quien por fin recibió el aval de su partido para participar y podría dividir el voto femenino.



La ventaja que tiene Maru Campos es que quien preside el PAN en el estado es otra mujer, Rocío Reza Gallegos, con quien hace buena mancuerna, ya que, en 2016, declinó su aspiración a la alcaldía de Chihuahua en favor de Maru.



Los comicios estatales de Chihuahua se tornan interesante y podrían arrojar como resultado la primera mujer gobernante del estado más grande del país y que al mismo tiempo resulte la segunda gobernadora emanada de este partido político.



