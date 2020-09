Tendrá FRENA compañía y se llamará TUMOR

El excandidato presidencial por Nueva Alianza, Gabriel Quadri, dio a conocer la conformación de una nueva alianza opositora al Movimiento Regeneración Nacional, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual estará conformada por el PAN, el PRI y por el PRD y ya ha sido bautizada como TUMOR (Todos Unidos contra Morena).



’Va la primera gran alianza opositora PAN, PRI y PRD para derrotar al partido de la autocracia, la regresión, la corrupción, la ineptitud y el populismo’, menciona.



’TUMOR Todos Unidos contra Morena). En Zacatecas va la primera gran alianza opositora PAN, PRI y PRD, para derrotar al partido de la autocracia, la regresión, la corrupción, la ineptitud y el populismo...’, escribió Quadri por medio de su cuenta de Twitter.



Tras publicar su propuesta, las reacciones no se hicieron esperar y hubo algunos usuarios que se burlaron a causa de las connotaciones del nombre, respecto a enfermedades como el cáncer.



’¡Qué nombre tan adecuado! Tumor: masa de tejido de una parte del organismo cuyas células sufren un crecimiento anormal y no tienen ninguna función fisiológica; estas células tienen tendencia a invadir otras partes del cuerpo’, dijo una usuaria.



Entre las personas convocadas por Quadri de la Torre se encontraban Ricardo Anaya, ex contendiente presidencial panista durante las elecciones de 2018; Felipe Calderón, expresidente de México; Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN); Margarita Zavala; ex candidata presidencial para el proceso electoral de 2018 y esposa de Calderón Hinojosa y Diego Fernández, político mexicano miembro de PAN.



Asimismo, extendió la invitación a Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Cuauhtémoc Cárdenas, político mexicano fundador del PRD; Enrique Krauze, historiador y politólogo; y a Ernesto Zedillo, ex presidente de México, e incluso señaló que esta postura se trata de un ’deber patriótico’.