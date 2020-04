Tendrá la UAGro ley para sancionar a trabajadores que cometan abuso contra estudiantes: Javier Saldaña

Ante los constantes señalamientos de abuso y acoso laboral y sexual por parte de algunos maestros en contar de alumnas de distintas unidades académicas de la UAGro, el rector Javier Saldaña Almazán, dijo que el consejo universitario, aprobará una nueva ley, para separar de manera automática de sus funciones a quienes cometan una acción irregular que ponga en riesgo a los universitarios.



’Estamos preparando ya un documento que vamos a presentar al consejo universitario, tenemos que ser muy cuidadosos en lo que decimos y hacemos, esté documento es una propuesta de ley para proceder de manera automática en contra de cualquier trabajador que cometa algún tipo de abuso contra estudiantes, en todos mis discursos, he dicho que el estudiante viene con muchos problemas, y que muchas veces, vienen a la universidad a recibir orientación’, expresó Saldaña Almazán.



Aseguró que, una vez que el consejo universitario apruebe la nueva ley, de manera automática, quien sea señalado por algún presunto caso de abuso contra una estudiante, y se le compruebe bajo una investigación, de manera automática y será dado de baja de la institución, ’la ley no tiene amigos, la ley se aplica, a los estudiantes ni se les acosa ni se les violenta’.



En su declaración Saldaña Almazán, manifestó, que, en estos momentos, se tiene en proceso de investigación un presunto asunto de acoso en contra de una estudiante en una institución de la UAGro en Iguala, uno más en la preparatoria número 27 de Acapulco, donde ya se inició una investigación en contra de quien es señalado.



Javier Saldaña. dijo que no se permitirá que algún maestro o trabajador universitario, cometa alguna acción u omisión en contra de un estudiante, por lo que a quién se le confirme algún ilícito, será catalogado como no apto para seguir laborando en la Universidad Autónoma de Guerrero.



Sol de Acapulco