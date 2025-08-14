Tendrá Texcoco un área de atención a los jóvenes y el consejo municipal de la juventud

En el marco del Dìa Internacional de la Juventud, se realizó el Primer Cabildo Juvenil, con la participación de estudiantes de nivel medio y superior, quienes expusieron temas de interés como nueva generación, pero también de beneficio para sus comunidades, lográndose la integración de un área de atención a los jóvenes y el Consejo Municipal de la Juventud.



También se realizó la entrega de la presea Texcoco a la boxeadora Lizeth Sánchez Aguirre ’La Torita’, quien ganó el cinturón como Campeona Mundial Peso Mosca de la Organización Universal de Boxeo entre otros premios y reconocimientos como pugilistas.



Al encabezar la Primera Sesión del Cabildo Juvenil, el Presidente Municipal Nazario Gutiérrez Martínez hizo un reconocimiento a la importancia de impulsar el desarrollo de los jóvenes en Texcoco, ejemplo de ello es el programa de apoyo a talentos texcocanos que ha permitido beneficiar a más de 200 deportistas, estudiantes y artistas que han puesto en alto el nombre de Texcoco.



Por ello al dar voz en el Primer Cabildo Juvenil, ocho jóvenes texcocanos expusieron ante el cuerpo edilicio su propuesta para un mejor desarrollo, entre ellos se dio la voz a Jeniffer Montserrat Ojeda Solis, quien propuso la instalación de instancia para la atención de los problemas de la juventud; Grecia Jimena Valdivia Rosas, que participó con el tema: Regreso del Molinito a San Miguel Coatlinchan; Liliana Ramírez que solicitó la instalación del Laboratorio Cívico Juvenil, Erika Adriana Rodríguez Bautista, que propuso un programa juvenil de capacitación, emprendimiento y economía comunitaria en Leyes de Reforma y Fray Servando y Gabriel Alfonso García Contreras, quien propuso la instauración del Premio municipal de la juventud Texcoco de Mora.



Tras la exposición de Jeniffer Monserrat Ojeda Solis, el presidente de Texcoco le dijo: ’me encanta tu frase, <<Texcoco será tan fuerte como lo sea su juventud, los jóvenes serán tan fuertes como sea el apoyo y la protección que reciban>>, esa frase es muy profunda, muy importante’, le dijo el alcalde.



Por ello desde el primer punto propuso: la integración de un consejo municipal de la juventud, donde escuchemos todas las voces y el área de la juventud, que quedaría en la ¨Dirección de Desarrollo Social’, les dijo.



La propuesta fue aprobada por unanimidad por los integrantes del cabildo, en donde cada uno de los integrantes aportó más ideas a las propuestas de los jóvenes, considerando la importancia de su participación que muy pronto influirá en el desarrollo de Texcoco.



El presidente municipal de Texcoco hizo una invitación a los jóvenes participantes en el primer cabildo juvenil, para integrarse al Consejo Municipal de la Juventud aportando su ideas para lograr el desarrollo de sus proyectos.