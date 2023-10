Tendrán prórroga para regularizar grúas y depósitos en el Edomex

TOLUCA, Estado de México.- Con el fin de ponerle fin a los actos de corrupción y atender una demanda histórica de la ciudadanía, el Gobierno del Estado de México pondrá fin a las grúas y corralones que prestan el servicio de manera ilegal en la entidad, tal como lo establece la Norma Técnica publicada el 3 de agosto de 2022, en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno.



Daniel Sibaja, Secretario de Movilidad, anunció que se amplía hasta el 12 de enero de 2024, el término para que los interesados puedan cumplir con los trámites y requisitos para obtener una concesión o permiso, ello, con el fin de regularizar los vehículos adaptados que prestan los servicios auxiliares de arrastre, salvamento, guardia, custodia, así como para las áreas que funcionan como depósito de vehículos que se hayan iniciado y que por alguna razón no lo hayan concluido.



De la misma forma, este Acuerdo estará dirigido a las personas interesadas en obtener una concesión y/o permiso.



Explicó que será a inicios de la próxima semana cuando se publique el Acuerdo en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México, donde se establecerá el viernes 12 de enero del 2024 como fecha límite para que las personas interesadas en obtener una concesión o permiso para la prestación de estos servicios cumplan con los trámites y requisitos señalados en la Norma Técnica y Lineamientos publicados el 3 de agosto de 2022.



El funcionario estatal mencionó que las personas que no hayan concluido con los trámites ni cumplido con los requisitos correspondientes en la fecha marcada como término, y que continúen prestando los servicios en la ilegalidad, serán sancionados, de acuerdo con la normatividad aplicable.



En este sentido, señaló que el propósito de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México, es que prevalezca el diálogo ante la confrontación, y aseguró que seguirá trabajando con los concesionarios de todo el Estado de México para respetar la Norma Técnica y las tarifas autorizadas, para que no se siga vulnerando la economía de las familias, por lo que pidió a las y los mexiquenses denunciar cualquier abuso que se presente durante la prestación del servicio.



Comentó que, a la fecha, se han presentado 60 solicitudes de personas que están interesados en obtener una concesión y/o permiso, sin embargo, solo dos han cumplido con lo que establece la normatividad aplicable a vehículos adaptados para prestar los servicios auxiliares de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósitos de vehículos en el Estado de México, pero no se tiene registro de que se haya entregado de manera oficial una concesión de este tipo.



Recordó que, en su momento, dicha Norma Técnica fue elaborada y aprobada de la mano de concesionarios, transportistas, la sociedad civil y los expertos en la materia, donde se les tomó en cuenta las aportaciones que cada sector propuso, por lo que no deberán tener negativa en cumplir con los lineamientos establecidos.



Finalmente, comentó que será una lucha anticorrupción y no se va a permitir que el pueblo siga pagando este tipo de costos.