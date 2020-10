¿Tendrán repunte los partidos?

Los comicios del 6 de junio de 2021 serán los segundos en cuanto a competencia de partidos, solamente uno por debajo de los que participaron en el proceso electoral federal de 2003.



En aquel entonces fueron once los organismos políticos con registro que entraron en la contienda, de la que cinco de ellos dejaron de tenerlo, basados en los pocos votos obtenidos que no les alcanzaron para llegar al mínimo necesario para continuar como opción electoral.



Partidos como Sociedad Nacionalista, Fuerza Guerrera, Liberal Mexicano, Alianza Social y México Posible, fueron eliminados y muchos de ellos se dispersaron y sumaron a otros partidos políticos.



De ellos, una rama de México Posible se agrupó para crear un nuevo partido conocido como Socialdemócrata.



Todos ellos tuvieron una vida efímera y no impactaron en el ánimo electoral que no les revalidó el registro con su presencia en las urnas.



Ahora serán 10 los partidos políticos que entran en la contienda por el mayor número de posiciones en disputa que abarca desde la renovación de la Cámara de Diputados, 15 gobiernos estatales, una veintena de Congresos locales, ayuntamientos en casi todo el país, 16 alcaldías en la CDMX y otras posiciones menores.



El Tribunal Electoral decidió darle el registro a tres nuevos partidos que se suman a los siete sobrevivientes del pasado proceso electoral de 2018.



La disputa no será fácil y seguramente varios de esos organismos políticos no lograrán saltar la barrera del tres por ciento de los sufragios emitidos que es la condición para que continúen con un registro vigente.



En tiempos recientes varios de los partidos que participan en los comicios han sufrido una baja entre sus simpatizantes que repercute en el conteo de votos, por lo que de la misma forma estarán sometidos al escrutinio de los ciudadanos.



Y así como en 2018 PRI, PAN y PRD tuvieron un gran descenso en las urnas, ahora tendrán la oportunidad de reivindicarse contando con buenos candidatos y una buena oferta de proyectos que convenzan a los electores.



Es cierto que en los comicios del 2017, el PAN comenzó un ascenso no se vio reflejado en los de 2018 en Coahuila e Hidalgo.



Coahuila dejó un saldo lamentable para Acción nacional, donde no ganaron ni uno solo de los 16 distritos en disputa y se fueron hasta el tercer lugar en la votación, con un raquítico nueve por ciento. En Hidalgo no les fue mejor, ya que de 84 ayuntamientos ganaron en cinco y en otros cinco consiguieron la victoria en alianza con el PRD.



Al PRD no le fue mejor ya que obtuvieron siete ayuntamientos y cinco en la alianza con el PAN.



El triunfador en los dos estados fue el Revolucionario Institucional que triunfó en los 16 distritos de Coahuila y en los principales ayuntamientos de Hidalgo, con lo que recibió un aire fresco, renovador, que le permite llegar con un mayor ánimo a los comicios federales del año próximo.



Claro que los procesos electorales locales, como fueron los de Coahuila e Hidalgo, no son iguales a una contienda federal, por lo que ninguno de los partidos puede echar las campanas al vuelo, ni tampoco significó un vaticinio de lo que podría sucederle a Morena, el gran perdedor, en los comicios de junio del año próximo.



*****



Alfonso Durazo Montaño confirmó su renuncia a la Secretaría de Seguridad para iniciar sus amplios recorridos que le permitan competir por el gobierno de Sonora. El senador con licencia dice que atiende una invitación unánime de la dirigencia de Morena en Sonora que le ofreció la candidatura. El norteño estado es uno de los 15 que estarán en disputa el año próximo y donde todos los pronósticos los favorecen.



*****



Las repetidas fotografías del gobernador Alfredo Del Mazo con decenas de sus gobernados nos muestran a un temerario gobernante que no atiende las indicaciones de su propio gobierno, ya que deja en claro que, a pesar de la pandemia, el uso de cubrebocas, la sana distancia y el no saludarse de mano, son recomendaciones que no sigue, como tampoco los que aceptan participar en sus videos y fotos de propaganda política con motivo de su tercer informe de gobierno.



Del Mazo que no responde a los intereses de la ciudadanía mexiquense, deja en claro que sus propósitos son políticos y buscar la nominación presidencial del PRI, siguiendo los pasos de su primo, Enrique Peña Nieto.



Sin embargo, los servidores públicos no entienden que deben cuidarse y cuidar a la gente a la que sirven. Del mazo no entiende que el senador Joel Molina falleció, al igual que cerca de 90 mil personas más y que ahora Claudia Sheinbaum es portadora del letal virus.



