Tenemos al peor Gobierno en el peor momento: Coparmex

Al registrarte estás aceptando el aviso de privacidad y protección de datos. Puedes desuscribirte en cualquier momento.

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, aseveró que, contrario a lo que aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su Segundo Informe, México tiene al peor Gobierno en el peor momento.



En videoconferencia de prensa, el líder empresarial consideró que el Gobierno ha manejado de manera inadecuada la crisis económica y la crisis sanitaria generada por el COVID-19.



’Los datos son contundentes en cuanto al fracaso del Gobierno para lograr un crecimiento. Estoy seguro de que aunque sea por un tema de sobrevivencia, se tendrán que relajar algunas de las medidas relacionadas a facilitar la inversión’, aseveró.



’Paulatinamente tiene que llegar la razón, incluso en los malos gobiernos hay gente honesta, moderada que va entendiendo cómo se tienen que ir ajustando las políticas públicas y en este gobierno, aunque la generalidad es muy mala, tenemos, a diferencia de lo que el presidente dijo hoy, aunque tenemos el peor gobierno en el peor momento, hay gente valiosa y con ella tenemos que construir".



Habrá Acuerdo Nacional con o sin el Ejecutivo

El Informe de Gobierno del presidente López Obrador hubiera sido buen momento para anunciar el Gran Acuerdo Nacional que el país requiere, mismo que si no se logra con la colaboración del jefe del Ejecutivo, se hará sin él, advirtió De Hoyos Walther.



’Lo deseable es que al frente de este esfuerzo se coloque al titular del Poder Ejecutivo y nosotros estamos listos para acompañar una convocatoria de esta naturaleza’, aseveró en videoconferencia de prensa.



’Nuestra tesis y es la que estamos impulsando, es que el acuerdo debe llevarse a cabo en cualquier caso. Si esto implica dejar de lado al gobierno federal, habrá que hacerlo. Si bien es cierto que el jinete debe de conducir la diligencia, pues si el jinete no está llevándola por el rumbo correcto, no podemos permitir que se desbarranque’.