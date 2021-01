’Tenemos el respaldo y apoyo de mis paisanos acapulqueños; no lo digo yo, lo dice el pueblo y estamos muy por arriba en las encuestas’, dice Ilich Lozano

La tarde de ayer sábado en las instalaciones de la explanada de la CTM sobre la avenida Constituyentes, el regidor por Morena Ilich Lozano Herrera, sostuvo un encuentro con gestores sociales de diferentes colonias y barrios, así como de la zona rural y conurbada del puerto, cuidando la sana distancia y aplicando los protocolos sanitarios.



Durante el mitin, el también ex diputado federal comentó que, para los que forman parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es obligación trabajar con honestidad y transparencia, pues solo de esa forma el gobierno logrará regresarle al pueblo todo lo robado por gobiernos anteriores, ’hemos seguido los ideales de nuestro presidente, no somos improvisados y no vamos a fallarle al pueblo cuando nos llevó años lograr dar inicio a la Cuarta Transformación’ agregó.



De igual forma, Lozano Herrera, mencionó que para lograr que los recursos económicos destinados a programas sociales lleguen al pueblo, es fundamental que se acaben los moches y las malas administraciones que privilegian siempre a los mismos, ’vamos a gobernar con transparencia y honestidad, el pueblo nos está brindando su confianza no podemos defraudarlos, las expectativas son muy altas pues tengo el apoyo de miles de acapulqueños que conocen mi trabajo y saben que no les voy a fallar’ agregó.



’Durante mi andar he logrado gestionar cientos de obras públicas al rededor de nuestro Acapulco, sé que aún hay mucho por hacer, son muchas las necesidades, pero estoy convencido de que trabajando de la mano del pueblo lograremos crear una mejor ciudad con oportunidades para todas y todos’, puntualizó.