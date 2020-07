Tenemos mundial de fútbol Qatar 2022

¡Que los dioses de los cielos nos iluminen! Por primera vez en la historia de los Mundiales de Fútbol el torneo se disputará en los últimos meses del año y no entre junio y agosto como regularmente venía sucediendo. En pasados días la FIFA anunció que la Copa del Mundo Qatar 2022 comenzará el 21 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre, resaltando que la fase de grupos durará 12 días para que las selecciones puedan tener más días de descanso.



El motivo principal para que la FIFA cambiara las fechas del torneo se debe sobre todo que a mediados de año las temperaturas en ese país son demasiado altas, por lo que harían que para los futbolistas fuera casi imposible poder jugar sin sufrir estragos en su salud. Para los meses de noviembre y diciembre el clima ya no será un problema por lo que se podrán disputar partidos a cualquier hora del día.



Para este Mundial la FIFA también está desarrollando un sistema donde asignará los mejores horarios de audiencias a las televisivas de los equipos con mayor número de seguidores con la intención de que las grandes figuras se han vistas por más aficionados. Para México los partidos se estarán transmitiendo entre las siete de la mañana y la una de la tarde, es decir, no habrá necesidad de estar de madrugada para disfrutar los encuentros.



Otra particularidad que tendrá este campeonato es la primera vez que se jugará con 32 selecciones. Para muchos amantes del fútbol la participación de tantos equipos le quitará calidad al campeonato. La realidad es que se debe ver como una fiesta mundial con objetivo de darle un respiro de paz a la humanidad.



Vale recordar que a principios de año se corrió el rumor que el torneo podría cancelarse debido a los problemas políticos entre Estados Unidos e Irán. Inclusive se especuló que México, Canadá y USA se adelantarían para la organización del Mundial. Por fortuna nada de esto sucedió y la FIFA en días pasados confirmó la realización del Campeonato del Mundo.