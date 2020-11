Tenemos que endurecer las medidas para no regresar al color rojo y evitar perder la tan esperada época decembrina: Bravo Abarca

www.guerrerohabla.com



*Insisten autoridades en que es prioritaria la participación y responsabilidad de todos



Acapulco, Gro. 05 noviembre, 2020.- Ante la situación que se vive en el país derivado a un nuevo aumento en los números de Covid-19, el jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca dijo que es prioritario endurecer las medidas para impedir que Guerrero retroceda al semáforo rojo y con ello, evitar que se pierda la temporada de fin de año. Dijo que, en este panorama, el gobernador ha sido muy insistente en pedir que se redoblen esfuerzos para frenar los efectos de la pandemia, sobre todo en aquellos municipios en donde se tiene mayor número de contagios y casos activos.



’Nos estamos coordinando para emprender nuevas acciones, nuevas medidas, endurecer las medidas, porque no queremos, nadie quiere, que en diciembre estemos en color rojo y perdamos la época decembrina, que sabemos que en los municipios turísticos es muy esperada, pero la responsabilidad está en nosotros’, recalcó.



Durante la transmisión diaria sobre la actualización del Covid-19 en el estado, Bravo Abarca dijo que se trata de una coordinación interinstitucional, en donde la participación de la ciudadanía es fundamental. Ante ello pidió a la población poner en práctica las medidas de prevención así como los protocolos sanitarios obligatorio.



En el caso del cubrebocas recordó que su uso es obligatorio, tanto en exteriores como en interiores, lo mismo que en el transporte público, por lo que solicitó el apoyo de los choferes para no permitir el ingreso a las unidades a aquellos pasajeros que no lo porten.



En tanto que la directora de Comunicación Social, Erika Lührs Cortés informó que en este marco de colaboración, el gobernador Héctor Astudillo participó en una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y los gobernadores de los demás estados, para tratar precisamente este tema de aumentos de casos.



Coincidió en señalar que lo más importante es seguir insistiendo en que la población tome conciencia y apoye las acciones de los gobiernos mediante el seguimiento puntual del uso del cubrebocas y la sana distancia.



Los datos del Covid-19 en la entidad



En su intervención el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos informó que hasta el día de hoy, hay 22 mil 356 casos confirmados y 2 mil 279 defunciones. En las últimas 24 horas se registraron 37 nuevos casos, lo que se traduce en un aumento del 0.2% en relación con el día anterior.



De acuerdo a los datos, la mayoría de los casos se registraron en Acapulco; hay 279 casos activos y el mes de octubre se cerró con mil 903.



En cuanto a las defunciones, en lo que va del mes de noviembre se han registrado 24, lo que habla de un promedio de 8 decesos por día.



Hay 171 pacientes hospitalizados y 40 intubados en estado crítico, manteniendo una tendencia a la baja en este rubro con 24% de ocupación hospitalaria.



En cuanto a la ocupación de camas, Guerrero se ubica en el lugar 14 con 27% y en el lugar 16 con 21%, esto en cuanto a ocupación de ventiladores.