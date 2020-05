Tenemos que hacer más para evitar los contagios, sino será difícil regresar a la normalidad: HAF

www.guerrerohabla.com



• Mientras no se eviten los contagios será difícil regresar a la normalidad, advierte el Ejecutivo guerrerense

• Llama a la población a continuar reforzando las medidas sanitarias para frenar la pandemia de coronavirus

• Llega Guerrero a mil 829 casos positivos, 252 decesos por COVID-19 y 55 municipios con contagios: Salud estatal

• En la entidad hay 51 por ciento de ocupación de camas COVID-19 en los nueve hospitales reconvertidos

Acapulco, Gro., 30 de mayo de 2020.- Luego de asegurar que tendremos 15 días más de semáforo rojo y será difícil regresar a la normalidad mientras no hagamos más cosas por evitar la propagación de contagios, el gobernador Héctor Astudillo Flores, expresó que se tiene que cumplir que con el confinamiento, la Sana Distancia, el Quédate en Casa y evitar la movilidad y los lugares concurridos.

En este sentido, el Ejecutivo guerrerense fue enfático: ’La insistencia sigue siendo en que para nosotros no va a haber la terminación, mientras no se cumplan las medidas sanitaria, mientras no hagamos más por evitar el contagio, por ello, el gobernador hace un llamado a sus paisanos a que se cuiden, que se queden en casa 15 días más’.

Durante su mensaje diario, el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien estuvo acompañado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), señaló que este lunes, solamente se reactivarán las actividades minera y de la construcción con medidas sanitarias, por lo que llamó a la población extremar sus medidas de prevenciones ante el incremento de contagios en las últimas horas y días.

En cuanto al tema relacionado con la situación del COVID-19 en el estado, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que hay mil 829 casos confirmados y 252 defunciones, registrando un aumento de 184 casos más, la mayoría de ellos en Acapulco.

De acuerdo a los datos, hay 55 municipios con casos positivos, 24 sin contagio y sólo 2 sin contagio ni vecindad. Por lo que Guerrero se ubica en el lugar 22 a nivel nacional por incidencia y en el 8 por número de casos.

De la Peña Pintos destacó la labor de coordinación del gobernador Héctor Astudillo y la Federación, para lograr un aumento significativo en el número de camas de atención a COVID-19, así como la dotación de equipo. Actualmente el estado tiene 568 camas, de las cuales 268 están ocupadas, es decir el 51%.

Al respecto el Ejecutivo estatal dijo que ’vale la pena recordar que hace una semana estuvimos en un momento de alta ocupación, especialmente en Acapulco’, pues con la llegada de ventiladores y ampliación de las salas, el panorama es distinto.

Y culminó su mensaje insistiendo en que Guerrero continúa con las medidas de Sana Distancia y Quédate en Casa, por lo menos 15 días más, situación que seguirá siendo valorada y monitoreada para tomar decisiones al respecto. Por lo pronto sólo la minería y la construcción regresarán.

’El llamado del gobernador, de su amigo, de su paisano, es que se cuiden, que se queden en casa, mañana vamos a dar un mensaje especial’, concluyó.